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英保守黨地方選舉慘敗 資深議員：強生是時候走了

編譯中心／綜合6日電
英國首相強生。（路透）
英國首相強生。（路透）

英國地方選舉最初開票結果顯示，首相強生領導的保守黨輸掉倫敦的傳統據點，在其他選區同樣經歷慘敗。保守黨政府近來問題不斷，讓在野黨於這場猶如期中考的選舉中收割選票。有資深保守黨議員直言：「強生是時候走了」。

保守黨（Conservative Party）輸掉自1978年就是大票倉的倫敦低稅入萬茲渥斯區（Wandsworth），這裡也是在野黨工黨（Labour Party）強攻的目標之一。

保守黨同樣丟掉了從1964年來只輸過兩次的巴奈特區（Barnet）。巴奈特區議會保守黨領袖湯瑪斯（Daniel Thomas）說：「這是保守黨選民發出的警告。」

失去萬茲渥斯區和巴奈特區，象徵著曾經贏得兩屆倫敦市長選舉的強生，對於倫敦選民而言已經失去了吸引力。他支持脫歐的立場令他失去倫敦人的支持。

這也是有印象以來，首位於在職期間違法的英國首相強生面臨的首場選舉考驗。他因爲2020年參加一場慶生派對，違反當時保持社交距離的防疫規定，在上月遭到罰款。

初步開票結果顯示，保守黨已減少了92席議會席次，最大在野黨工黨增加了23席，自由民主黨（Liberal Democrats）則增加42席。

不過，保守黨的整體表現依然優於部分民調預期。強生認為成績「好壞參半」，他雖稱會為選舉失利負起個人責任，但並未明確表達是否會下台。

此外，北愛爾蘭選區的投票率高達60%，對於在民調領先的民族主義政黨新芬黨相對有利，該黨有望首次勝出。預計可能落敗的親英北愛民主統一黨目前尚未承諾與新芬黨合作，恐為當地政局增添不穩定因素。

英國倫敦市長沙迪克汗（左二）跟同屬工黨的國會議員6日在萬茲渥斯區市政廳留意點票過...
英國倫敦市長沙迪克汗（左二）跟同屬工黨的國會議員6日在萬茲渥斯區市政廳留意點票過程時表現興奮。（路透）

民調 開票 英國

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