我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

英日首相協議 加強軍事合作

編譯莊蕙嘉／綜合5日電
日本首相岸田文雄（前）訪問英國，和英國首相強生檢閱儀仗隊。(Getty Images)
日本首相岸田文雄（前）訪問英國，和英國首相強生檢閱儀仗隊。(Getty Images)

日本首相岸田文雄5日在倫敦與英國首相強生會談，雙方討論俄烏戰爭應對之道，並宣布一項新的防衛協議，加強兩國軍事合作。此外英國擬解除對福島食品的進口限制，岸田則在倫敦市政廳演講時表示，6月起將比照歐美大幅鬆綁因疫情實施的邊境管制。

岸田5日上午拜訪唐寧街10號的英相官邸，和強生會談約兩小時，這是岸田就任首相後首次正式訪問英國，雙方在會談中討論俄烏局勢、貿易及防衛合作等議題。

這項新的英日防衛協議包括共同部署、聯合演習及救災援助，深化兩國軍事合作，英國政府稱之為「里程碑式的雙邊協議」。英軍航艦「伊麗莎白女王號」去年9月停靠日本橫須賀港，是英艦首度停靠日本港口。

這也意味著過去10多年英日的「準同盟關係」可望更上層樓，日本將成為英國在東亞的關鍵盟邦。

會談的另一項重點是俄烏戰爭對能源的影響。岸田表示要讓核電重返日本能源政策的未來藍圖，並用核能降低日本及其他國家對俄國能源的依賴。他說：「我們將優化核反應爐，提高安全保障，對世界作出減少依賴俄國能源的貢獻。重啟一座現有核反應爐，就相當於每年供應全球市場100萬公噸液態天然氣。」

英相官邸4日宣布，將取消福食進口限制，可望於下月走完國會程序後正式解禁。岸田和強生5日也試吃福食，證明安全無虞。

日本 英國 俄國

上一則

美日防長會談 重申台海和平

下一則

英地方選舉 強生同黨不想因「派對門」拖累紛切割

延伸閱讀

印太與歐洲安全不可分 英日達成歷史性防衛協議

印太與歐洲安全不可分 英日達成歷史性防衛協議
英7歲童髮型被笑像強生 咔嚓一刀釀悲劇

英7歲童髮型被笑像強生 咔嚓一刀釀悲劇
英國地方選舉開跑 驗收強生、也攸關北愛未來

英國地方選舉開跑 驗收強生、也攸關北愛未來
強生將率先向烏克蘭國會演說 宣布3億英鎊軍援

強生將率先向烏克蘭國會演說 宣布3億英鎊軍援

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

2022-04-29 15:45

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點