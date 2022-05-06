英日首相協議 加強軍事合作

日本首相岸田文雄（前）訪問英國，和英國首相強生檢閱儀仗隊。(Getty Images)

日本 首相岸田文雄5日在倫敦與英國 首相強生會談，雙方討論俄烏戰爭應對之道，並宣布一項新的防衛協議，加強兩國軍事合作。此外英國擬解除對福島食品的進口限制，岸田則在倫敦市政廳演講時表示，6月起將比照歐美大幅鬆綁因疫情實施的邊境管制。

岸田5日上午拜訪唐寧街10號的英相官邸，和強生會談約兩小時，這是岸田就任首相後首次正式訪問英國，雙方在會談中討論俄烏局勢、貿易及防衛合作等議題。

這項新的英日防衛協議包括共同部署、聯合演習及救災援助，深化兩國軍事合作，英國政府稱之為「里程碑式的雙邊協議」。英軍航艦「伊麗莎白女王號」去年9月停靠日本橫須賀港，是英艦首度停靠日本港口。

這也意味著過去10多年英日的「準同盟關係」可望更上層樓，日本將成為英國在東亞的關鍵盟邦。

會談的另一項重點是俄烏戰爭對能源的影響。岸田表示要讓核電重返日本能源政策的未來藍圖，並用核能降低日本及其他國家對俄國 能源的依賴。他說：「我們將優化核反應爐，提高安全保障，對世界作出減少依賴俄國能源的貢獻。重啟一座現有核反應爐，就相當於每年供應全球市場100萬公噸液態天然氣。」

英相官邸4日宣布，將取消福食進口限制，可望於下月走完國會程序後正式解禁。岸田和強生5日也試吃福食，證明安全無虞。