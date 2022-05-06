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中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

美日防長會談 重申台海和平

編譯中心／綜合5日電

美國國防部長奧斯丁4日在五角大廈與日本防衛大臣岸信夫舉行會談。奧斯丁關切中國近來行為對基於規則的國際秩序構成挑戰；岸信夫則說，俄羅斯入侵烏克蘭以武力片面改變現狀，也是印太地區的擔憂，兩人重申台海和平穩定重要性。

NHK報導，奧斯丁和岸信夫同意將加強合作應對大陸，也重申台海和平穩定重要性。

美國拜登政府上台後，美日領袖或國安高層官員會面，都會宣示將維護台海和平穩定。

奧斯丁在會談前表示，美日同盟是印太地區和平與繁榮的基石，美日有著深厚友誼與信任，也有共同利益與價值觀。他談到俄羅斯入侵烏克蘭是對基於規則的國際秩序的汙辱，美方感謝日本在這場危機中發揮作用，協助烏克蘭人民捍衛主權。

奧斯丁也提到對中國的擔憂。他指出，俄羅斯侵略的影響遠遠超出歐洲，因為這挑戰了所有人努力建立與捍衛的基於規則的秩序。在印太地區，美日兩國數10年來致力維持自由開放的秩序，讓所有人都能實現繁榮與安全，但中國近來的行為對支撐這一秩序的共同規範、價值觀與制度構成深度挑戰。

岸信夫則對北韓4日試射彈道飛彈表達關切，他指出這種行為絕對無法接受，北韓威脅日益嚴峻。

奧斯丁 烏克蘭 俄羅斯

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