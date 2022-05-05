傳為普亭情人 卡巴耶娃被歐盟提議列入制裁對象

38歲的奧運金牌體操選手卡巴耶娃 （前右）傳是普亭（左）的秘密情人。（路透資料照片）

根據法新社今天所見文件，歐洲聯盟（EU）提議制裁俄羅斯 退役體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），因其涉入克里姆林宮的宣傳活動，且與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）關係緊密。

為因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，歐盟 擬出第6波對俄制裁計畫，在名單中加入卡巴耶娃。

最新制裁計畫包括禁止進口俄國石油，歐盟執行委員會昨天已把提案交給成員國，須獲歐盟27國一致通過。

匈牙利、斯洛伐克和其他東歐國家迄今仍拒絕這項方案，堅持要求能夠豁免，或是延後禁止俄國石油。

若提案通過，歐盟將禁止卡巴耶娃入境並凍結其資產。

這份提案指出，卡巴耶娃是國家媒體集團（National Media Group）董事會主席，這家控股公司掌握俄國幾乎所有國家媒體大量股份。

文件中還提到，這名前體操選手和前國會下院議員「與普亭關係緊密」。

多個媒體報導宣稱她與普亭是情人，但普亭在這項消息2008年首度曝光時予以否認。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）則引述美國官員報導，卡巴耶娃家族因為她跟普亭核心集團的關係而獲得個人財富；報導並引述美國機密情報，稱她是普亭財富的受益者。