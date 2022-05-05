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尹錫悅就職倒數 北韓再射彈挑釁 南韓準防長憂核試

編譯中心／綜合4日電
北韓4日中午在平壤順安一帶向東部海域發射了一枚彈道飛彈。圖為首爾一個火車站前，民眾觀看相關新聞。(美聯社)
北韓4日中午在平壤順安一帶向東部海域發射了一枚彈道飛彈。圖為首爾一個火車站前，民眾觀看相關新聞。(美聯社)

南韓聯合參謀本部表示，北韓4日中午12時在平壤順安一帶向東部海域發射了一枚彈道飛彈。南韓譴責此舉違反聯合國安理會決議，敦促北韓停止發射活動。

這是北韓今年第14次試射飛彈，距離南韓新政府成立僅剩6天，也是北韓領導人金正恩在上月25日宣示不排除以核武先發制人後的首次挑釁。南韓國防部長被提名人李鐘燮4日出席國會人事聽證會時指出，近期發現北韓核設施重建跡象，憂心可能為開發小型核武再次重啟核試。

南韓研判，這枚飛彈的飛行距離約470公里，最大飛行高度約780公里，速度為11馬赫。韓美情報部門正在進一步分析詳細參數。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤分析，北韓這類武力挑釁行動是向南韓與美國施壓，傳達「若美國不接受我們的要求，北韓核武將繼續強化」的訊息。

日本防衛副大臣鬼木誠表示，飛彈可能落在日本專屬經濟水域之外。目前在歐洲訪問的日本首相岸田文雄說「絕對無法容忍」，對北韓表達嚴厲譴責與抗議。

專家分析，北韓這次可能以縮短射程的方式發射了火星15型洲際彈道飛彈。南韓國防部長被提名人李鐘燮在國會人事聽證會說，北韓此舉明顯違反聯合國安理會決議。

南韓軍方正密切關注北韓動向，因應北韓可能再次試射。

分析家認為，候任總統尹錫悅就職典禮和韓美元首峰會在即之際，北韓此次射彈是其挑釁升級的信號彈。鋻於北韓仍在修復豐溪里核子試驗場三號坑道，北韓可能在美國總統拜登20日訪韓前後進行第7次核子試爆。

南韓總統職務交接委員會4日強烈譴責北韓發射飛彈行為，並表示即將成立的尹錫悅政府將基於韓美合作，與國際社會一起堅決應對北韓挑釁，並將制定能從根本上遏制北韓核子飛彈威脅的對策。

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