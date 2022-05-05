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砸錢造神？印度神童被爆「全家是騙子」

編譯中心／綜合4日電
「印度神童」阿南德被爆砸重金在媒體宣傳，甚至買廣告衝人氣。（取材自IG）
「印度神童」阿南德被爆砸重金在媒體宣傳，甚至買廣告衝人氣。（取材自IG）

印度神童」阿南德（Abhigya Anand）因多次預言成真而聲名大噪，包括2019年準確預言2020年爆發的新冠疫情，雖然其後預言並非每次命中，但他每次開口仍受全球關注。不過，阿南德近日遭印度媒體「BLTIZ」起底「一家全是騙子」，報導更指其父母砸重金在媒體宣傳買廣告，安排「暗樁」衝人氣。對此，阿南德發言人澄清報導不實，批評相關媒體想污衊阿南德，要求公開道歉，否則採取法律行動。

現年16歲的阿南德在其YouTube頻道「Conscience」多次分享新冠疫情、國際地緣政治形勢、災難、加密貨幣等經濟股市預言，2020年獲得了GCPA神童獎（Global Child Prodigy Awards），成為獲全球認證的神童。

不過，BLTIZ指出，頒獎機構GCPA只是個民間團體，欠缺公信力，又指可以「花錢買通」，又說阿南德爸媽砸重金在媒體宣傳，甚至買下廣告，安排「暗樁」來衝阿南德人氣，形容實際上阿南德一家「全是騙子」。

BLTIZ的報導引來世界多個媒體轉載，成為網上熱門話題。對此，阿南德發言人聲稱，阿南德的預測準確率超過 90%，其名聲來自辛勤工作，也沒證據表明其家人向任何人或媒體支付費用，「如果他（阿南德）追求名聲，他會每天發布影片，但阿南德在2至3個月內都幾乎沒發布視頻，只在有重要事情的時候才會發布影片」。

據悉，阿南德7歲起就住在印度的寺廟當中學習梵語，8歲時就能背誦出《薄伽梵歌》，因而登上媒體版面，而後他學習印度吠陀占星術，並在2020年時，因成功預言疫情而暴紅。

印度 疫情 貨幣

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