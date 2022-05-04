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印度、巴基斯坦陷「煉獄熱浪」 專家：挑戰生存極限

編譯中心／綜合3日電
熱浪侵襲下，印度新德里2日有民眾躺在橋下的河床睡覺。（路透）
熱浪侵襲下，印度新德里2日有民眾躺在橋下的河床睡覺。（路透）

氣候危機在印度次大陸極度有感，印度和巴基斯坦部分地區氣溫達到史上新高。高溫影響小麥收成，使能源供不應求，學校停課，數以百萬計人的生命陷入危機，當地民眾形容如「活在煉獄」。

印度在夏季的5、6月時常經歷熱浪，但今年從3、4月氣溫就開始攀升。路透3日報導，印度西部的馬哈拉什特拉省自3月以來，已有25人死於熱傷害，是5年來最高紀錄。

根據印度氣象局（IMD）數據，印度西北部與中部地區的4月平均最高溫創有紀錄122年來新高，分別高達35.9℃與37.78℃。印度其他地區也持續40℃的酷熱，部分省分學校停課、農作物損害，熱浪並讓能源供給壓力大增。

印度的鄰國巴基斯坦同樣感受到熱浪席捲，CNN取得巴基斯坦氣象局（PMD）數據顯示，東南部的信德省城市賈科巴巴德和西比，4月29日達到攝氏47度高溫。根據PMD，這是北半球當天最高氣溫。

去年曾以54℃打破全球5月高溫紀錄的俾路支省土爾巴特市（Turbat），近日氣溫接近50℃，農民只能在晚上外出工作。當地農民說，現在每日幾乎停電9小時，冷氣機和雪櫃無法運作，「我們正生活在煉獄中」。

巴基斯坦氣候變化部長雷曼（Sherry Rehman）說，這是數十年來，巴基斯坦首次經歷「沒有春天的一年」。

聯合國的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）說，這次熱浪強度、出現之早和持續時間都前所未見；IPCC專家辛格（Chandni Singh）說：「這次熱浪正考驗人類生存能力極限。」

印度 熱浪 高溫

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