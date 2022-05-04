6成日本人挺修憲創新高 近半支持「擁有軍隊」

日本首相岸田文雄（左）2021年11月出席陸上自衛隊校閱式。（歐新社資料照片）

今天是日本 行憲75周年，至今未曾修憲。但根據日本讀賣新聞民調 顯示，60%日本民眾支持修憲，創新高，反映俄羅斯侵略烏克蘭、北韓 發射飛彈等國際事件，使得民眾對安全保障的關心度增高。

讀賣新聞於3月15至4月21日對3000名成年民眾展開調查，結果顯示，認為「最好修憲」者占60%，較去年同期的56%高，也是2015年以來同類民調的最高紀錄；認為「不修憲比較好」者占38%，稍低於去年的40%。

民眾被問及認為修憲的條文、或增加什麼新條文比較好時，最多人選擇「擁有自衛的軍隊」，占45%，38%民眾選擇「對於緊急事態的應對」。

圖為日本自衛隊3月和駐日美軍，首次聯合舉行空降登陸突擊演習。（路透資料照片）

而針對日本憲法第9條第2項規定「日本不擁有戰力」等，民眾被問及是否有必要修改此條文時，回答「有必要」者占50%（上次民調46%）、「不必要」者占47%。但是有關規定「放棄戰爭」的第9條第1項，認為「沒必要修改」者占80%，與上次比率相同。

朝日新聞也在同期進行修憲民調，56%認為有必要修憲，是2013年實施相關民調以來的最高紀錄。不過民調結果也顯示，認為不需改變憲法第9條者占59%。

認為有必要修改憲法第9條者，有多達64%人的理由是「憲法應明載可擁有自衛力」，其次選「憲法應修成可參加以聯合國為主的軍事活動」占20%、「應明載放棄包含自衛隊在內的軍力」者8%、「可在海外行使武力」者4%。

認為沒必要修憲法第9條者被問及理由時，以回答「憲法第9條是這部和平憲法的最重要條文」者占70%，答「不用修改也能以憲法解釋的變更應對」者15%、「會失去在海外行使武力的限制」者9%、「將損及與亞洲各國等的國際關係」者4%。

朝日指出，調查結果反映俄羅斯侵略烏克蘭、北韓試射導彈等，使日本民眾對安全保障的關心度提高。