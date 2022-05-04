美韓3日舉行4天反潛聯合訓練　向北韓挑釁發出警告

據南韓 軍方表示，南韓及美軍從3日起在南韓東部海域舉行為期四天的反潛海洋探索訓練（SHAREM）。據南韓媒體報導，有分析稱，韓美此舉意在對北韓 可能發起的挑釁發出警告。

韓聯社報導，南韓軍方透露，此次聯合訓練的目的是測定、收集、分析反潛作戰相關的海洋資料，評估反潛探測裝備和武器體系的性能和效果等，提高反潛戰備態勢。

該聯合訓練過去採取韓軍參與美方策劃評估的方式進行，2013年起改為由兩國海軍共同執行並分析相關計劃，每兩年實施一次。

此次演習中，兩國海軍將只進行水溫測定、測深儀、聲吶（SONAR）等裝備的性能測試，不進行潛艇對潛艇等實質性的反潛訓練。

南韓海軍將出動驅逐艦（DDH-Ⅱ）等5艘水面艦艇、3架巡邏機、2艘海洋調查船，美軍將派遣桑普森號（USS Sampson）、1架巡邏機等參加。

美國第七艦隊所屬的桑普森號已於上月29日抵達釜山海軍作戰基地。該驅逐艦搭載尖端雷達、可發射SM-2艦空飛彈的垂直發射台以及戰斧飛彈等精銳武器。

值得一提的是，此次演習在北韓近期出現核試準備徵兆，且有可能試射近日亮相閱兵式的新型潛艇彈道飛彈 （SLBM）的情況下進行。