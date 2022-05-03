我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

抗爭半年逼退兩家…紐約華埠反遊民所 要求市府對話

訪基輔前必須先去莫斯科 教宗：尚未收到普亭的回音

編譯周辰陽／即時報導
天主教教宗方濟各，攝於1日。Getty Images
天主教教宗方濟各，攝於1日。Getty Images

天主教教宗方濟各在3日刊登的一篇訪談表示，他提出赴莫斯科跟俄羅斯總統普亭會面以試著阻止俄烏戰爭，但沒有收到回覆。

綜合外電報導，教宗在戰爭爆發時曾史無前例地訪問俄羅斯使館，但此次《晚郵報》（Corriere Della Sera）的訪談是他2個多月來首度提及俄羅斯或公開點名普亭。教宗告訴記者，俄羅斯揮軍入侵20天後，自己透過梵蒂岡的最高外交官發出訊息到克里姆林宮，表明「我願意前往莫斯科」。

教宗說，「當然，克里姆林宮領導人有必要允許一個開頭。我們還沒有收到回音，我們仍在堅持」。他還表示，「我擔心普亭不能、也不想要在此刻舉行這次會晤，但你怎麼能不阻止這麼多殘忍行徑？」

教宗還說，匈牙利總理奧班（Victor Orban）4月下旬拜會時告訴他，普亭計畫在5月9日「勝利日」結束入侵烏克蘭。

記者也問及教宗4月曾說「有可能」造訪烏克蘭首都基輔，但教宗表示暫時不會成行，「首先，我必須前往莫斯科，我必須先會晤普亭…我盡我所能，如果普亭只會開一扇門」。

教宗還在訪談透露，自己最近跟全面支持俄烏戰爭的俄羅斯正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）進行40分鐘的視訊通話，並指對方花了前20分鐘讀出所有的理由。教宗告訴記者，基里爾主教長「不能成為普亭的祭壇侍童（Altar boy）」。

教宗 普亭 俄羅斯

上一則

德總理拒訪基輔 烏大使批：表現得像條被冒犯的豬肝腸

延伸閱讀

美喊戰勝俄國 歐洲盟友緊張 法專家：美想把大家拖下水

美喊戰勝俄國 歐洲盟友緊張 法專家：美想把大家拖下水
如果川普是總統 烏克蘭戰爭不會打？

如果川普是總統 烏克蘭戰爭不會打？
批評俄國侵烏 莫斯科大劇院取消2導演劇作

批評俄國侵烏 莫斯科大劇院取消2導演劇作
美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
哈利王子（右）與梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）

都是梅根惹的禍？哈利與繼母卡蜜拉又翻臉 終極報復

2022-04-25 16:22
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴
甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓