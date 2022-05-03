訪基輔前必須先去莫斯科 教宗：尚未收到普亭的回音

天主教教宗方濟各，攝於1日。Getty Images

天主教教宗 方濟各在3日刊登的一篇訪談表示，他提出赴莫斯科跟俄羅斯 總統普亭 會面以試著阻止俄烏戰爭，但沒有收到回覆。

綜合外電報導，教宗在戰爭爆發時曾史無前例地訪問俄羅斯使館，但此次《晚郵報》（Corriere Della Sera）的訪談是他2個多月來首度提及俄羅斯或公開點名普亭。教宗告訴記者，俄羅斯揮軍入侵20天後，自己透過梵蒂岡的最高外交官發出訊息到克里姆林宮，表明「我願意前往莫斯科」。

教宗說，「當然，克里姆林宮領導人有必要允許一個開頭。我們還沒有收到回音，我們仍在堅持」。他還表示，「我擔心普亭不能、也不想要在此刻舉行這次會晤，但你怎麼能不阻止這麼多殘忍行徑？」

教宗還說，匈牙利總理奧班（Victor Orban）4月下旬拜會時告訴他，普亭計畫在5月9日「勝利日」結束入侵烏克蘭。

記者也問及教宗4月曾說「有可能」造訪烏克蘭首都基輔，但教宗表示暫時不會成行，「首先，我必須前往莫斯科，我必須先會晤普亭…我盡我所能，如果普亭只會開一扇門」。

教宗還在訪談透露，自己最近跟全面支持俄烏戰爭的俄羅斯正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）進行40分鐘的視訊通話，並指對方花了前20分鐘讀出所有的理由。教宗告訴記者，基里爾主教長「不能成為普亭的祭壇侍童（Altar boy）」。