追加部署薩德？南韓新政府態度轉審慎 不正面與中衝突

圖為美國在南韓部署的薩德反飛彈系統。（路透資料照片）

南韓 外交部長提名 人朴振2日出席國會人事聽證會時表示，新政府將加強韓美同盟，積極參與美國倡議的印太經濟架構、四方安全對話等機制。對於是否追加部署薩德防空系統，朴振表示必須進行深入討論再做決定。

南韓候任總統尹錫悅將在10日就職，他競選時承諾將追加採購薩德系統，並讓韓軍直接運用。2017年南韓部署薩德系統，引發中國強烈反彈，認為這套系統危害其安全利益，因此對南韓進行經濟報復。

朴振在聽證會上表示，重點在於不能讓安全問題給經濟帶來負面影響，因此必須深入討論是否追加部署，探索維護國家安全的最佳方法。朴振說，北韓 發展各種飛彈威脅南韓，部署新薩德系統的提議是想加強首都地區防空網。

南韓外交部長提名人朴振2日出席國會人事聽證會。（歐新社）

韓聯社指出，朴振的談話，顯示新政府對於追加部署薩德系統態度趨於審慎。

目前南韓慶尚北道星州駐韓美軍基地的薩德系統仍是臨時部署狀態，原因包括環境評估審查等問題。朴振表示，改善薩德系統部署狀態使其正常運作，是首要課題。韓聯社指出，這番話顯示，與其追加部署，新政府將先改善「已部署」的薩德系統。

在對中國外交方面，朴振強調，將以相互尊重為基礎，構建起健康成熟的韓中合作關係新時代。韓方將立足於國家利益和原則加強雙方戰略溝通，本著「政經分離、共同利益」的原則，擴大兩國務實互利合作。

他表示，南韓將與美國加強合作，推動以規則為基礎的國際秩序，過程中必須和中國進行戰略對話，降低雙方發生摩擦的風險。

在對美外交方面，朴振強調，將構建牢固的韓美同盟，精心籌備新政府成立後的首場韓美首腦峰會，爭取將韓美同盟升級為全面戰略同盟。他指出，韓美將基於共同價值積極合作，努力實現朝鮮半島乃至東北亞、印太地區的和平與繁榮。為此，南韓將積極參與美國推動的「印太經濟架構」，尋求與美日澳印「四方安全對話（Quad）」之間的各種合作。朴振說，就他的理解，四方安全對話並非針對某個國家施壓的架構。

北韓問題方面，朴振表示，北韓持續發展核武飛彈，致使朝鮮半島局勢十分嚴峻。新政府將通過韓美同盟加強牢固的聯防態勢，提高對北韓遏制力。政府還將主導落實對北韓制裁，讓北韓了解清楚擁核無益。