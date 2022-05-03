法國「五一示威」爆衝突 巴黎陷火海 馬克宏連任後首場測試

法國多地5月1日舉行大規模抗議活動，場面混亂。（歐新社）

法國五一勞動節全國遊行 於總統馬克宏 當選連任一周後登場。社運人士與左派政黨成員在這場關鍵的社會壓力測試中高聲表達對政府不滿，購買力與退休年齡是兩大訴求。在巴黎，示威演變成騷亂，有人在街道上縱火、砸毀店舖，並與警察 衝突；警方施放催淚彈驅逐人群，帶走超過50人。

五一國際勞工節，法國各大工會向來有在這天組織全國大遊行的傳統，且今年總統馬克宏剛於4月24日獲勝連任，激進左派領袖梅蘭雄等左派領袖紛紛號召人民上街，不僅向政府過去5年來施政表達不滿，更為6月的國民議會選舉集結聲勢。

五一遊行被法媒稱為馬克宏連任後第一場社會壓力測試。下午工會、世界各地的社運人士、左翼政黨成員、移民與難民等從巴黎共和廣場出發，朝民族廣場前進。

據法國BFM電視台現場畫面顯示，部分激進團體成員身穿黑衣，在街道中點火，豎起路障並攻擊前來滅火的消防員，搶奪滅火器材。示威者並向警察投擲石頭和雜物，在沿途戒備的防暴警察隨即投擲催淚瓦斯進行驅散，並逮捕了部分示威者。

法國多地5月1日舉行大規模抗議活動，場面混亂。（美聯社）

馬克宏的退休改革方案成為了本次遊行的主要議題，此前他計畫將法國的退休年齡從62歲延後到65歲。雖然他在3月曾表示可把退休改革的目標降到64歲，但沒有緩解工會的不滿。

分析人士認為，面對國內左右翼黨派的挑戰以及激烈社會矛盾，加上需要備戰6月中的國民議會選舉，剛成功連任的馬克宏恐怕無法享受「蜜月期」。

法國內政部通報，示威過程中共有8名警察和消防員受傷，並逮捕了54人。官方數據顯示，當日法國共有11萬6500人參與全國各地約250場遊行，其中在巴黎的示威者約有2萬4000人。組織遊行的法國總工會則稱，全法示威人數達21萬人，其中5萬人在巴黎遊行，與去年相比，今年參加大遊行的人數有所增加。