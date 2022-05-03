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英國地方選舉開跑 驗收強生、也攸關北愛未來

編譯中心／綜合2日電
英國地方選舉即將登場，英相強生4月28日到蘭開夏郡的伯恩利學院出席一場選舉活動，並跟現場民眾合照。（路透）
英國地方選舉即將登場，英相強生4月28日到蘭開夏郡的伯恩利學院出席一場選舉活動，並跟現場民眾合照。（路透）

英國選民5日將前往投票所，參與一場對保守黨政府猶如期中考的投票。這場地方選舉可能決定首相強生能否保住官位，對北愛爾蘭未來也是關鍵一役。選舉結果可用以觀察強生的保守黨支持度，也可衡量在野工黨能否構成有效威脅。

57歲的強生2019年12月打著實現脫歐理念的承諾，帶領保守黨壓倒性贏得大選，但「派對門」醜聞加上通貨膨脹讓選民荷包縮水，都讓強生位子不穩。強生因派對門一案上月遭警方開罰，成為英國第一位在任內因違法遭罰款的首相。

保守黨部分議員一月間原本要對強生發起不信任投票，但俄羅斯2月入侵烏克蘭後，強生大力支持烏國總統澤倫斯基，壓下黨內反彈聲勢。然而，若保守黨在5日的投票慘敗，要求強生下台、推舉新領袖準備2024下屆大選的呼聲或將再起。

其實「派對門」並非選民最重視的議題，一名選民說：「大夥在意的是生活開銷：食物漲價、油價上漲。」

2020年以來擔任工黨黨魁的施凱爾希望工黨成功反攻。民調顯示工黨將在英格蘭占上風，工黨還希望在蘇格蘭民族黨的大本營蘇格蘭分得一杯羹，並在威爾斯站穩陣腳。

這場選舉除了攸關強生相位，長期來說，也關乎英國和北愛爾蘭的未來。北愛爾蘭首府貝爾法斯特也將舉行選舉，一般預料新芬黨將躍居第一大黨。

前身為愛爾蘭共和軍的新芬黨長期以推動所謂的「國境投票」，就是否延續英國對北愛的統治舉行投票，此次選戰他們較少呼籲愛爾蘭統一，而是把重點放在民眾對生活開銷上漲等地方議題上。

但新芬黨的對手、北愛爾蘭民主聯盟黨黨魁唐納森說，舉行國境投票就是新芬黨黨綱的核心。

投票 英國 澤倫斯基

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