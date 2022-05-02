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憂中國疫情擴散…北韓中斷跨境鐵路、命邊境士兵戴防毒面具

編譯中心／綜合1日電
北韓下令所有邊境警衛隊的士兵值勤時戴上防毒面具，以防吸到中國空氣。（取材自推特）
北韓下令所有邊境警衛隊的士兵值勤時戴上防毒面具，以防吸到中國空氣。（取材自推特）

北韓自新冠疫情爆發初期，便火速關閉包括與中國的邊境，直到今年稍早才逐步開放，以運送物資。然而，近期中國新一波疫情延燒，遼寧省丹東市上月底實施封城，北韓也緊急中斷從丹東到北韓新義州的跨境鐵路貨運。這條跨境列車才重啟運行103天。

韓聯社引述分析稱，北韓雖在近期舉行人民革命軍建軍90周年的閱兵式等群眾聚集活動，但對疫情依然維持嚴防死守、靜態清零的防疫政策。北韓一直聲稱迄今境內沒有何確診個案。

韓聯社、美國之聲報導，中國外交部發言人趙立堅4月29日在例行記者會上表示，中國與北韓經過友好協商後，決定暫時中斷往返於丹東與新義州口岸的鐵路貨運。此前，丹東25日通報60例新增確診，中國當局立即採取全面封城管控。

北韓官媒「勞動新聞」5月1日更報導說，在新冠病毒確診以及死亡病例在周邊國家不斷增加之下，要堅持把防疫工作放在第一位。

據悉，北韓先前就曾傳出允許駐守士兵無條件射殺闖入邊境的動物和人，以及下達命令，要求所有邊境警衛隊的士兵在值勤時必須戴上防毒面具，防止吸到中國的空氣。

據「每日北韓日本版」報導，知情人士透露，與中國「一河之隔」的北韓，早在3月就要求慈江道中江的國境警衛隊士兵們必須戴上防毒面具，4月初又再次對所有在平安北道國境警衛隊士兵們下達命令，強制要求他們戴上防毒面具，避免吸入中國的空氣。

北韓 邊境 疫情

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