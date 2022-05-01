北海道船難 船長手機收不到訊號求救無門

一架直升機4月29日在北海道知床半島上空搜救。（Getty Images）

日本 共同社與朝日新聞報導，消息人士4月30日透露，4月23日發生船難的北海道知床地區觀光 船「KAZU 1」船長個人手機 ，在船難當天最後一趟航程中，絕大部分時間收不到訊號，因為這艘船的航行海域，不在船長手機電信商的訊號服務範圍內，而船上的衛星電話早已故障，所以船長無法向外界求援。

當天日本海上保安廳接到的求救電話，是用乘客手機撥打，這名乘客的手機電信商與船長的不同。這艘船配備業餘無線電，但船公司「知床遊覽船」的天線壞了，收不到任何訊號。KAZU 1用無線電發出的求救訊號，是被另一艘觀光船的船公司接到，繼而通報當局，可能因此延誤救援。

就在4月20日，日本工藝檢驗機構（Japan Craft Inspection Organization, JCI）代替國土交通省，對KAZU 1進行年度安檢，當時船長說，船上衛星電話壞了，能否改用個人手機進行海上通聯，他的手機在海上通訊並無問題，JCI同意了。

KAZU 1上月23日下午在北海道知床半島海域失聯，船上載有26人，包括24名乘客、1名船長與1名甲板員，到本月1日仍有12人失蹤。