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金正恩稱必要時「以核武先發制人」 新衛星影像：準備第7次核試

編譯中心／綜合30日電
北韓領導人金正恩27日視察軍隊。（路透）
北韓領導人金正恩27日視察軍隊。（路透）

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩日前在對軍方勉勵時表示，必須維持革命武力的絕對優勢，才能在必要時徹底遏制、封鎖敵方的核威脅等行動。

報導稱，金正恩在25日人民革命軍建軍90周年閱兵式後，將當天指揮閱兵式的軍方幹部召集至勞動黨中央委員會本部大樓，做以上發言勉勵。北韓官媒一般會在隔天報導相關消息，推測金正恩可能在29日召集軍方幹部。

金正恩表示，當前局勢在各勢力間的激烈爭鬥下，只有持續增強自身力量，才能守護自身尊嚴及權益；他說，「誰都阻擋不了的攻擊力與壓倒性的軍事力量，才是能確保國家與人民安全及後代未來的生命線」。

他也要求軍方幹部時刻銘記祖國、革命、人民賦予的使命，帶著必勝的信心，為強化國家軍事力量的神聖偉業獻身；他並指示軍方幹部確切掌握黨的軍事建設方向與整體路線，果斷推動革命武力向新階段發展。

韓聯社分析指出，金正恩此番發言與此前在閱兵式上的發展核武說相呼應，幾近明示「若有必要，將動用核武達先發制人之效」，即推翻過去的自保立場，主張主動利用核武打擊外部威脅。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長也分析，金正恩公開表示將以核武應對外來勢力的侵害，可能是為應對南韓總統當選人尹錫悅主張的「先發制人攻擊」。金正恩胞妹金與正5日也曾公開表示，若南韓政府「誤判情勢」而採取先發制人攻擊等行動，北韓將不得不動用核武。

此外，鄭成長指出，金正恩在這次閱兵式上罕見穿著元首服演說，可能象徵以「強對強」方式應對尹錫悅政府 。

而與此同時，新衛星影像顯示，北韓動作頻頻，可能準備第7度核試。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日在報告中說：「目前的衛星影像顯示，準備工作進展順利，不應被視為微不足道的活動。」

分析家和南韓及美國官員先前說，北韓似乎讓豐溪里核子試驗場3號坑道恢復運作。CSIS說，25日商業衛星影像顯示，3號坑道新入口外有新建築工事、木材搬運及設備和補給品增加跡象。

報告說：「第7次核試日期無疑全看金正恩個人決定。」

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