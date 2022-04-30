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中韓回溫 韓準外長：將促元首互訪

編譯中心／綜合29日電

南韓外交部長官被提名人朴振29日就韓中關係表示，將促成韓中領導人互訪，並通過活躍兩國高層戰略溝通妥善處理韓中事務。此外，日韓關係儘管出現融冰跡象，但因日韓間「徵用工」等爭議未決，日本首相岸田文雄無意出席南韓新任總統尹錫悅的就職大典。

朴振表示，候任總統尹錫悅和中國國家主席習近平3月25日通電話時，就兩國基於相互尊重和合作的精神進一步發展雙邊關係達成共識。

日本首相岸田文雄29日下午乘坐政府專機抵達印尼。他從東京羽田機場出發時向媒體強調，此次旨在確認應對持續進攻烏克蘭的俄羅斯、以及海洋自由相關合作，「實施為了和平的訪問」。

與實施對俄制裁等加強施壓的日美歐相比，東南亞加入制裁的僅有新加坡，存在溫差。岸田將訪問今年擔任20國集團（G20）主席國的印尼，以及越南和泰國，計畫從七國集團（G7）唯一的亞洲代表的立場出發呼籲合作。

而南韓新任總統尹錫悅將於5月10日宣誓就職，日本產經新聞報導，雖然韓方期待岸田文雄出席，但因日韓間「徵用工」等爭議未決，岸田擬不出席，日方目前正研議由外務大臣林芳正等閣員代表出席。

日本政府相關人士表示，若由林芳正出席尹錫悅的就職典禮，一方面可以對尹錫悅有意改善日韓關係表達肯定，另一方面也傳達出岸田不出席的訊息。若岸田親自出席但南韓事後翻臉，也恐會讓岸田在國內遭到批評。

報導說，南韓政府過去曾有先例，喊出要改善日韓關係的口號最後卻轉向反日，例如與尹錫悅同為保守派的前總統李明博，剛上任時表示他未來目標是營造日韓關係，但2012年卻登上日韓間有主權爭議的竹島。

南韓 日本 岸田文雄

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