我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

南韓5/2起戶外可脫罩 挨批拚政績

編譯羅方妤／綜合29日電
南韓5月2日起將實施最新措施鬆綁防疫限制，解除戶外口罩強制令。（美聯社）
南韓5月2日起將實施最新措施鬆綁防疫限制，解除戶外口罩強制令。（美聯社）

南韓總理金富謙29日召開中央災難安全對策本部會議表示，下月2日起將不再強制民眾在戶外戴口罩，但感染風險較高的50人以上集會、活動、表演和體育賽事除外。南韓總統職務交接委員會委員長安哲秀表示，這項決定操之過急，有拚政績之嫌；但南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬否認。

金富謙表示，考慮到南韓國內疫情控制穩定改善，政府認為不必繼續維持戶外口罩令。他也強調，法國、紐西蘭和新加坡等國已在Omicron變異株疫情高峰過一個月，解除強制口罩令，且這些國家疫情仍呈降溫趨勢。

不過，南韓政府建議，有症狀者、高風險族群，及參加難以保持一公尺以上距離的戶外群聚活動，或在空氣飛沫傳染風險較高的狀況下繼續戴口罩。

南韓總理金富謙29日表示，5月2日起戶外可不用戴口罩。（ 美聯社）
南韓總理金富謙29日表示，5月2日起戶外可不用戴口罩。（ 美聯社）

南韓也將加強管理老年人等高風險群。金富謙說，有些人因接受免疫抑制劑治療，難以透過接種疫苗產生抗體，所以將盡早引進藥物。

然而，南韓總統職務交接委員會委員長安哲秀指出，政府決定取消戶外口罩令操之過急，有對防疫成果邀功之嫌。

南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬29日反駁稱，此舉並非出於政治考量，政府是在綜合考慮新確診數已連續6周下降，及透過疫苗接種和自然感染構成群體免疫，還有戶外病毒傳播風險遠低於室內等因素才做出該決定。

南韓總理金富謙29日表示，5月2日起戶外可不用戴口罩。（新華社）
南韓總理金富謙29日表示，5月2日起戶外可不用戴口罩。（新華社）

南韓 口罩 疫情

上一則

每餐吃3000卡大卡食物 英國妙齡女小臉挺誇張啤酒肚

下一則

美國明尼蘇達州13歲男孩將大學畢業 錄取物理博士班

延伸閱讀

「疫情受控」 丹麥停打疫苗 全球首國

「疫情受控」 丹麥停打疫苗 全球首國

灣區捷運重啟口罩令 乘客不配合可能被驅逐或罰款

灣區捷運重啟口罩令 乘客不配合可能被驅逐或罰款
過河拆橋？尹錫悅完成組閣 安哲秀人馬全數落榜

過河拆橋？尹錫悅完成組閣 安哲秀人馬全數落榜
尹錫悅跳票 暫不廢女性家庭部

尹錫悅跳票 暫不廢女性家庭部

熱門新聞

俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55
哈利王子（右）與梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）

都是梅根惹的禍？哈利與繼母卡蜜拉又翻臉 終極報復

2022-04-25 16:22

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子