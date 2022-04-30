南韓5/2起戶外可脫罩 挨批拚政績

南韓5月2日起將實施最新措施鬆綁防疫限制，解除戶外口罩強制令。（美聯社）

南韓 總理金富謙29日召開中央災難安全對策本部會議表示，下月2日起將不再強制民眾在戶外戴口罩 ，但感染風險較高的50人以上集會、活動、表演和體育賽事除外。南韓總統職務交接委員會委員長安哲秀表示，這項決定操之過急，有拚政績之嫌；但南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬否認。

金富謙表示，考慮到南韓國內疫情 控制穩定改善，政府認為不必繼續維持戶外口罩令。他也強調，法國、紐西蘭和新加坡等國已在Omicron變異株疫情高峰過一個月，解除強制口罩令，且這些國家疫情仍呈降溫趨勢。

不過，南韓政府建議，有症狀者、高風險族群，及參加難以保持一公尺以上距離的戶外群聚活動，或在空氣飛沫傳染風險較高的狀況下繼續戴口罩。

南韓總理金富謙29日表示，5月2日起戶外可不用戴口罩。（ 美聯社）

南韓也將加強管理老年人等高風險群。金富謙說，有些人因接受免疫抑制劑治療，難以透過接種疫苗產生抗體，所以將盡早引進藥物。

然而，南韓總統職務交接委員會委員長安哲秀指出，政府決定取消戶外口罩令操之過急，有對防疫成果邀功之嫌。

南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬29日反駁稱，此舉並非出於政治考量，政府是在綜合考慮新確診數已連續6周下降，及透過疫苗接種和自然感染構成群體免疫，還有戶外病毒傳播風險遠低於室內等因素才做出該決定。