哈紹吉案後 土總統首訪沙國破冰

土耳其總統厄多安（左）28日到訪沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德（右）會面時擁抱。後者被指是哈紹吉被殺一案的幕後黑手。（美聯社）

土耳其總統厄多安28日到訪沙烏地阿拉伯 ，為期兩天。土、沙兩國2018年因沙特異議記者哈紹吉於伊斯坦堡遇害關係惡化，這是厄多安在哈紹吉事件後，首次踏上沙國領土。

土耳其總統府發布聲明指出，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）應沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀請，於28日至29日出訪沙國。雙邊將檢視土、沙關係的各個面向，並討論如何強化合作及就區域和國際事務交換意見。

路透報導，厄多安跟被指是該案幕後黑手的沙特王儲兼實權領袖穆罕默德擁抱，象徵兩國關係破冰。安卡拉此前已淡化在哈紹吉案的立場，土耳其法院4月7日裁定，將哈紹吉案件移交沙特審理。

這項決定遭人權團體抨擊，但似乎預示兩國經濟互動回暖。外界解讀厄多安尋求修復兩國裂痕，以爭取沙特的經濟支持，協助應對國內通脹等危機，以免損害明年大選選情。

土耳其目前正陷入貨幣 大幅貶值和通脹飈升的經濟危機，厄多安被認為嘗試爭取海灣國家的經濟支持。他出發前表示，希望為沙土關係「開展新時代」，「我們相信提升在諸如防衛、財政等範疇的合作，符合我們的相互利益」。他又說，其他合作重點包括衛生、能源和糧食供應安全等。

有沙國政治分析家認為，厄多安需要沙國的貿易和旅客流動，沙國則需要厄多安在連串地區議題上站在同一陣線，甚至可能想購買土耳其軍備。