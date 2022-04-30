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日本北海道觀光沉船 埋120米海底 已知14死12失蹤

編譯中心／綜合29日電
一艘載著26人的日本觀光船KAZU 1當地時間23日下午，在北海道東北部知床半島近海沉船。（歐新社）
一艘載著26人的日本觀光船KAZU 1當地時間23日下午，在北海道東北部知床半島近海沉船。（歐新社）

日本讀賣新聞報導，日本北海道一艘載有26人的觀光船KAZU 1，於本月23日下午在知床半島海域失聯，已知14死12失蹤。搜救單位29日表示，在水深約120公尺的海底尋獲沉沒的KAZU 1船身。

第一管區海上保安本部今天表示，在知床岬西南方14公里處，水深約120公尺的海底發現船身，確認就是23日失事的觀光船KAZU 1。

海保表示，巡邏船以聲納探索海底，在聲納發現異常反應的地點，由海上自衛隊掃雷艦「出島號」在今天上午以水中攝影機進行拍攝。

結果發現寫著KAZU 1字樣的船身，船首部分的塗裝、船名與字體等，都與失事的KAZU 1相符。

日本國土交通大臣齊藤鐵夫當晚在事故對策本部會議上表示，將盡快確認沉船內部是否有乘客，以便搜尋剩餘12名失蹤人員。

本月23日，一艘載有26人的觀光船在知床半島附近海域遇險失聯，截至目前已發現14人遇難。據出事船隻所屬的「知床遊覽船」公司介紹，船上人員包括24名乘客和兩名船員。

KAZU 1觀光船所屬公司官網指出，KAZU 1是小型遊船，最多可乘載65人。公司透露，KAZU 1當天航行計畫是當地時間上午10時從北海道斜里町宇登呂港出發，抵達知床半島頂端的知床岬之後折返，預計下午1時返回宇登呂港。

日本搜救單位29日表示，在水深約120公尺的海底尋獲沉沒的KAZU 1船身。（歐...
日本搜救單位29日表示，在水深約120公尺的海底尋獲沉沒的KAZU 1船身。（歐新社）

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