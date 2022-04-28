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6年前埃及空難調查曝 竟是機長「艙內吸菸」害死66人

編譯張君堯／即時報導
埃及航空公司「MS804」班機2016年5月19日從法國巴黎起飛後，突然在希臘克里特島和埃及北部之間墜毀，近期最新調查發現，導致飛機失事的原因竟是機上飛行員在駕駛艙內抽菸、引發火災。The Sun
埃及航空公司「MS804」班機2016年5月19日從法國巴黎起飛後，突然在希臘克里特島和埃及北部之間墜毀，近期最新調查發現，導致飛機失事的原因竟是機上飛行員在駕駛艙內抽菸、引發火災。The Sun

埃及航空公司「MS804」班機2016年5月19日從法國巴黎起飛後，突然在希臘克里特島（Crete）和埃及北部之間墜毀，近期最新調查發現，導致飛機失事的原因竟是機上飛行員在駕駛艙內抽菸、引發火災。

紐時報導，法國民航安全調查局（BEA）得出結論，飛行員舒凱爾（Mohamed Said Shoukair）當時在際內抽菸，點菸的動作點燃駕駛艙內氧氣面罩中洩漏出的氧氣，進而引發火災、最終飛機墜毀導致56名乘客和10名機組人員死亡。

值得注意的是，埃及當局最初表示飛機失事是「恐怖攻擊」所致，還聲稱在受害者的屍體上發現爆炸物痕跡，不過這些指控被外界廣泛質疑。2018年法國BEA根據對黑盒子的分析確定該航班墜毀是因為機上起火，2022年3月BEA更根據捕捉到氧氣外洩聲響的證據發布一份新報告，稱在墜機前不久「駕駛艙內一名飛行員的氧氣面罩洩漏了氧氣」。

這個有瑕疵的氧氣面罩在失事前3天被埃及航空公司的維修人員更換，但由於未知原因，它的釋放閥意外被設置在「緊急位置」，乘客安全手冊指出這可能導致洩漏。此外，在該墜機事件發生前，埃及航空公司的飛行員被允許在駕駛艙內吸煙，這一規定後來改變。據法國航空專家稱「機上吸菸和洩漏的氧氣為火災埋下伏筆」。

埃及當局拒絕發布自身的墜機報告，並在2018年拒絕BEA的初步調查結果，稱其「毫無根據」。遇難者家屬則指責埃及當局未能配合對墜機事件的調查，代表罹難乘客家人的律師表示「新報告顯示墜機事故是人為失誤造成的」。

墜機

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