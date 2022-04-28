翁山蘇姬遭緬軍政府控涉貪11案 首案遭判5年、恐囚逾百年

翁山蘇姬共面臨11項貪汙指控，26日判決的僅是第一案。(路透)

緬甸 軍政府法院今天在閉門審判中，以貪汙為由判處76歲的前領導人翁山蘇姬 五年徒刑，翁山蘇姬則否認收受仰光前首長漂敏登60萬美元與七根金條（十公斤重，約70萬美元）賄賂。翁山蘇姬的支持者和獨立法律專家認為，對她的起訴並不公正，目的是要詆毀她並讓軍方奪取政權合法化，阻止這位民選領袖重返政壇。

美聯社報導，法院禁止翁山蘇姬的律師公開討論此案，但她的被迫下台令其他東南亞 國家不安，此事料將成為美國總統拜登下月在華府與東協國家領袖會晤時的一個主要討論點。

年初已因其他罪名遭判六年刑期的翁山蘇姬，共面臨11項貪汙指控，26日判決的僅是第一案。緬甸反貪汙法規定的最高處罰為15年徒刑與罰款。若其他十項遭定罪，翁山蘇姬總共將面臨超過100年的刑期，加上其他控罪若都成立，最終恐被判處終身監禁。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」研究員莫杜莎說：「除了軍政府眾多法院（以及軍方支持者），這些指控沒有可信度。即便對民選政府成員的貪腐有任何合理的擔憂或不滿，政變與強制的軍事統治絕非是解決這種擔憂的方式。」

翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」在2020年大選中獲得壓倒性勝利，但去年2月1日緬甸軍方以大選舞弊為由，發動政變拘禁翁山蘇姬，並廢除她所屬政黨新一屆國會議員就任資格。此後緬甸陷入動盪，全國各地每天發生大規模非暴力抗議活動。

人權團體「援助政治犯協會」指出，自政變以來，緬甸安全部隊動用致命武力鎮壓示威者，迄今已導致近1800位平民死亡。