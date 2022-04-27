日本北海道觀光船船難15人仍失蹤 社長二度下跪道歉

日本北海道知床地區的觀光船「KAZU 1」23日發生船難疑已沉沒，船上24名旅客和2名船員共26人中仍有15人下落不明，尋獲11人但不幸罹難。

日本 北海道知床地區的觀光 船「KAZU 1」23日發生船難疑已沉沒，船公司社長桂田精一27日下午於斜里町召開記者會，兩度下跪道歉。

這艘觀光船上24名旅客和2名船員共26人中仍有15人下落不明，尋獲11人但不幸罹難。

桂田表示：「此次引起這樣的騷動，真的非常抱歉。」

NHK報導，同在知床經營觀光船的另一家小型船公司社長說，意外當天的天候不是很好，有勸告該公司不要出海，但對方不聽。

這名社長指出，通常一季中會遇到五、六次因天候不佳無法出海的狀況，通常經營觀光船的這些公司會互相討論，很少會有一艘船單獨出海的情況。

此次發生船難，該名社長對出事船公司相當憤怒。他說，這幾年新冠疫情 嚴重打擊知床觀光業，大家的生意都很難做，更何況安全是最優先事項，顧客安全比商業利益重要。