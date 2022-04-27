南韓代表團拜會 日相盼儘速改善關係 加深美日韓戰略合作

南韓準總統尹錫悅代表團（左側）26日訪問日本，轉交尹錫悅的親筆信給日本首相岸田文雄（右四）。（路透）

日本 首相岸田文雄今天接見南韓 準總統尹錫悅派遣的代表團。岸田在會中強調，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭以及北韓 問題，日韓關係應儘速改善，但有必要解決日韓之間「徵用工」等爭議。

南韓代表團則回應，南韓相當重視日韓關係，將盡力協助改善雙方關係。日本政府相關人士透露，南韓代表團會中並轉交尹錫悅的親筆信給岸田。

日韓兩國因二戰時的「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）訴訟、慰安婦等爭議惡化，日韓關係正處於二戰後最差的情況。

尹錫悅將於5月10日宣誓就職，繼4月上旬派顧問團訪美，這次派出由南韓國會副議長鄭鎮碩領軍的代表團訪日，於本月24日抵達日本。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天上午在首相官邸（行政中心）接見鄭鎮碩一行人，進行會談約25分鐘。

岸田在席間表示，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭以及北韓的核武與試射飛彈問題，在現今國際秩序受到威脅的情況下，日韓與美日韓3國的戰略性合作從未像現在這般重要，改善日韓關係不能再等。

岸田說，兩國應基於自從1965年建交以來建立的友好合作，繼續發展日韓關係，為此有必要解決「徵用工」等兩國間的爭議。

針對南韓過去強徵日本勞工、當慰安婦問題，日本政府始終要求韓方提出解決方案。日本政府堅持通過1965年「日韓請求權協定」和2015年日韓協議「已經解決」的立場。而尹錫悅政府能否給出日方要求的具體解決辦法或成焦點。代表團25日會見日本外務大臣林芳正也討論到上述問題。

尹錫悅於今年3月當選下一任南韓總統，將於5月10日正式就職。