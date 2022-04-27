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「加速發展核武」 金正恩穿軍裝閱兵 秀洲際、極音速飛彈

編譯李京倫／綜合26日電
北韓25日晚間在平壤金日成廣場舉行閱兵式，領導人金正恩校閱三軍儀隊。（Getty Images）
北韓25日晚間在平壤金日成廣場舉行閱兵式，領導人金正恩校閱三軍儀隊。（Getty Images）

北韓領導人金正恩25日晚間出席人民革命軍建軍90周年閱兵式時表示，將快速發展核武，他說，核武並非僅用來嚇阻戰爭，也會用於國家根本利益可能受到侵害時，並表明進一步發展核武的決心。

朝中社26日報導，北韓25日晚間10時起在平壤金日成廣場舉行閱兵式，穿白色軍服的金正恩與夫人李雪主出席。

此次是金正恩執政後第12次舉行閱兵式，也是去年9月9日北韓政權成立紀念日舉行閱兵式後，時隔七個月再次舉行。在這12次閱兵式中，四次是在夜晚舉行。分析認為，北韓夜晚舉行閱兵式旨在躲避偵察衛星的監視，也是為了利用燈光照明營造聲勢浩大的氣氛。

金正恩說，雖然北韓是為嚇阻戰爭研發核武，「但若這片土地發生我們不希望的狀況時」，核武將不限於防止戰爭的單一用途，「如果有任何勢力意圖侵害我國的根本利益，我們將不得不按次要目的使用核武」。

北韓領導人金正恩（左三）在夫人李雪主（左二）陪同下，25日晚間校閱三軍儀隊。（歐...
北韓領導人金正恩（左三）在夫人李雪主（左二）陪同下，25日晚間校閱三軍儀隊。（歐新社）

韓聯社報導，金正恩所謂的「國家根本利益受損」可能不只指領土遭到直接攻擊的狀況，而是更廣泛的範圍。

金正恩說，北韓已做好能應對各種戰爭的武力準備，「無論何種勢力打算發起武力對抗，我們都會消滅他們」。

北韓25日晚間舉行閱兵儀式，除領導人金正恩發表談話，現場更秀出包括「火星17」洲...
北韓25日晚間舉行閱兵儀式，除領導人金正恩發表談話，現場更秀出包括「火星17」洲際彈道飛彈等武器裝備。（Getty Images）

這次閱兵式展示北韓最大且最新的洲際彈道飛彈（ICBM）火星17型、極音速飛彈「火星8型」和潛射彈道飛彈（SLBM）。北韓宣稱3月24日成功發射「火星17」，向國際展現北韓的絕對力量與戰略地位，不過南韓指出，當時北韓發射的是較小的火星15。北韓今年舉行過13次武器測試。跡象顯示北韓正在核武測試場重建地道，可能準備試爆核武。

南韓世宗研究所分析家鄭成長說，金正恩談到動用核武時機，且不穿西裝穿軍裝，顯示北韓對南韓候任總統尹錫悅政府採強硬態度。

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