美專家：俄在烏克蘭進展不順 將使中國一旦攻台更致命

人民解放軍海軍2019年在中共建政70周年閱兵式上踢正步。（美聯社）

美國之音（VOA）26日報導，在烏克蘭 的抵抗下，俄羅斯 自2月24日展開的全面侵略行動至今仍然在持續中，外界普遍認為，中國正在從烏克蘭戰爭中汲取教訓作為攻打台灣的準備。儘管對中國究竟得到何種教訓各方看法不一，不過有分析人士說，俄羅斯在烏克蘭所犯的錯誤將使中國調整對台軍事計畫，一旦北京 決定對台動武，其攻擊行動可能更快、力度更大、更致命。

軍事專家原本認為，中國對台灣發動侵略時最可能的做法是對台灣進行封鎖，以網路攻擊切斷台灣與外界的溝通並破壞重要設施，接著以導彈攻擊台灣的空防系統取得制空權，然後再從海上、空中將部隊運到台灣進行兩棲登陸。不過俄烏戰爭後一些專家有不同看法。

多位美國軍事戰略專家認為，俄羅斯無法一如原先計畫快速贏得戰爭使中國感到十分意外，為避免與普亭犯下同樣的錯誤，中國領導人習近平和共產黨正在思考對入侵台灣的計畫進行調整和準備，希望以更快、更強的力度攻擊台灣，以便在美國和其他外力介入前取得勝利。

美國空軍戰力高級戰略顧問詹益庭(Eric Chan)在接受美國之音採訪時說，對台灣進行封鎖原本是中國的「B計畫」，多年前北京的確考慮這種策略，不過後來決定以灰帶行動造成「既成事實」(fait accompli)的方式，讓外力來不及阻止中國對台灣領土的佔領。

他說，正如俄羅斯對烏克蘭的入侵是希望通過快速的軍事行動造成佔領烏克蘭領土的既成事實一樣，中國也希望能通過快速軍事行動造成佔領台灣的「既成事實」，但如今烏克蘭戰爭已進行超過60天，烏克蘭的例子使中國共產黨必須調整原有的假設，現在他們或許在思考如何為長期衝突進行準備。

詹益庭說，中國或許也很意外看到俄羅斯軍隊表現得如此糟糕，因此他們應該會考慮在原先的一些戰術上加倍力度，在戰爭一開始就以更強力度打擊台灣，包括對台灣的補給、領導層及通訊設施等，因為他們見到俄羅斯在這些方面做的不好，因此他們會更專注於打擊台灣這些領域。