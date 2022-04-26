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布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

印度何以續購俄國石油，同持與美國保持良好關係

編譯陳韻涵／綜合25日電

印度深諳其在南亞的地理優勢與地緣政治籌碼，在俄羅斯入侵烏克蘭後，不僅拒絕譴責莫斯科，更無視西方制裁措施，繼續購買廉價的俄國石油；儘管西方國家對印度政府的做法感到失望，卻也接連釋出善意，拜登總統視訊會晤印度總理莫迪(Narendra Modi)，英國首相強生(Boris Johnson)親訪印度首都德里；專家認為，印度是美國「需要拉攏的新夥伴」。

有線電視新聞網(CNN)分析，拜登月初與莫迪舉行視訊會議，強調美印關係深厚且共享價值觀；強生22日飛抵德里，討論英印貿易關係並釋出兩人合照，避談印度與俄國的關係。

俄烏開戰以來，印度沒有改變對烏克蘭的立場，持購買降價的俄國石油，並對莫斯科的入侵行為保持沉默；4月7日，聯合國投票決定是否暫停俄國在人權理事會的成員資格時，印度投下棄權票。

分析師指出，印度給西方領袖上了一堂國際外交的大師級課程。

專家分析，印度在美國抗衡中國崛起的計畫與行動扮演關鍵要角；加上美方認為，中國對世界和平的潛在威脅比俄國還大；因此，西方國家克制在俄烏戰爭議題上批評印度。

英國倫敦國王學院(King's College London)國際關係教授潘特(Harsh V. Pant)表示，美國深諳必須將印度視為「需要拉攏的新夥伴」。

CNN分析，印度對美國極其關重要的另一個原因是，美印雙方都對中國日益擴軍、侵略性的宣告陸地及海域主權，並影響鄰近小國經濟的能力與野心感到惴惴不安。

潘特也是德里「觀察員研究基金會」(Observer Research Foundation)戰略研究計畫主任，他說，美方其中一項因應計畫，是成立印度、美國、日本，以及澳洲參與的「四方安全對話」(Quad)。

印度本身對中國也有疑慮，中印在喜馬拉雅邊界地區的軍事對峙造成人員傷亡；諷刺的是，美國政府也對印度高度仰賴俄製武器這點心知肚明。

拜登與莫迪晤談後，美印雙方對中國侵略的共同擔憂顯而易見；美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austi)示警，中國尋求重塑區域和國際體系，而美印已發現軍隊擴大作戰廣域的新契機。

印度 俄國 拜登

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