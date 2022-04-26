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抗爭不斷 馬克宏仍改寫政治生態

編譯中心／綜合25日電

法國總統馬克宏儘管執政以來抗爭不斷，仍成功連任。這位法國史上最年輕總統已徹底改寫法國政治生態、左右國際局勢。

馬克宏一九七七年出生於北部城市亞眠，父母為醫療人員。拿到人文學系碩士後，馬克宏進入巴黎政治高等學院以及有政商領袖搖籃之稱的法國國家行政學院。畢業後他先到財政檢察局任職，但在二○○八年轉換跑道至羅斯柴爾德銀行，短短三年晉升為合夥人。

二○一二年後，時任總統歐蘭德任命馬克宏為總統府副秘書長，隨後調升經濟部長。他推出放寬周日工作等「解鎖」法國經濟法案，獲企業主歡迎，卻也引發勞權團體批評，讓他聲名大噪。

二○一六年四月，他成立政黨「前進」。四個月後他辭去部長，投入總統選戰。由於左派社會黨執政失利，右派候選人前總理費雍爆出貪腐醜聞，且多數選民不信任極右派的雷朋，當時卅九歲的馬克宏以中間派共主之姿成為法國最年輕的總統。

過去五年馬克宏銳意改革，卻引發一波波社會運動。二○一八年十一月，馬克宏宣布將調高燃料稅作為綠能倡議的一環，引發運輸業者發起黃背心示威，演變成全國反政府運動。每周末頻傳警民衝突，迫使他取消調漲燃油稅，並推出加班費不課稅、增加勞工津貼等措施。

馬克宏提出的退休制度改革、法定退休年齡從六十二歲延至六十五歲等做法，也在二○一九年底引發全國職業工會上街抗議，大眾運輸業大罷工。疫情期間，他一度採取全國封城、變相強制施打疫苗等，曾引發街頭抗爭。

馬克宏幫富人、企業減稅，聲稱「法國勞工薪水太高、被太過保護」，導致他被批為「富人的總統」。不過，他讓法國經濟頗有起色。二○二一年底，平均失業率降到十五年來最低。

在外交上，馬克宏推動跨大西洋與印太地區各項戰略與經濟合作，俄烏戰爭中，他穿梭烏克蘭和俄國積極斡旋停火。如今馬克宏成功連任，如何帶領法國及歐盟走出俄烏戰爭陰影，化解國內民怨與對立，將是他新任期最大挑戰。

馬克宏 退休 勞工

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