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布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

全球軍備開銷首度破2兆 美國最大宗 歐洲占20%繼續採購軍武

記者顏伶如／綜合25日電
受到俄烏戰爭影響，歐洲各國紛紛添購軍武。圖為一架俄羅斯戰機準備起飛。(歐新社)
受到俄烏戰爭影響，歐洲各國紛紛添購軍武。圖為一架俄羅斯戰機準備起飛。(歐新社)

彭博新聞報導，全球軍備年度開銷首度突破2兆，受到俄烏戰爭影響，歐洲各國紛紛添購軍武，接下來軍備花費可能持續增加。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）日前公布統計，2021年當中，世界各國軍備開銷累計達2兆1130億元，比2020年增加0.7%。統計報告顯示，2011年至2014年間，各國軍事花費出現下降，但後來則連續7年出現開銷增加。

俄羅斯對烏克蘭全面開戰以來，多個歐洲國家已宣布將全面檢討預算計畫，將努力提升軍隊能力。

SIPRI軍事開銷及武器採購計畫部主任貝洛德-蘇德羅（Lucie Beraud-Sudreau）說，歐洲本來就有軍備開銷增加的趨勢，「這股潮流將會變快，也會變強」。她分析，通常軍武採購的改變頗為緩慢，碰到危機時才會出現真正的轉變，「我想這就是我們現在所看到的狀況」。

從2015年以來，歐洲國家軍事花費增加的原因，貝洛德-蘇德羅指出，某些因素與俄羅斯2014年併吞克里米亞有關，各國感受到威脅程度提高；前總統川普上台後，美國政府持續對北約盟邦施壓，要求增加軍事預算，也是原因之一。

歐洲國家2021年當中的軍事預算花費，在全球各國軍事總開銷的20%，中國國防預算則占全球各國軍事總開銷的14%。

SIPRI統計顯示，美國仍是世界各國當中國防預算花費最高的第一名，在2021年裡總共投入8010億元。過去10年裡，美國軍事開銷約占全球軍事總開銷的39%。SIPRI研究員馬克斯坦納爾（Alexandra Marksteiner）說，雖然美國軍事採購花費已經降低，卻為軍事研發投入更多預算，由此可見美國已將注意焦點慢慢轉移到發展下一代的軍事科技。

預算 俄羅斯 瑞典

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