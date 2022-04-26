斯洛維尼亞變天 極右派總統楊薩輸給新成立反對黨

斯洛維尼亞總理楊薩，24日對大選結果發表談話。（Getty Images）

中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選。初步開票 結果顯示，新成立反對黨「自由運動」獲勝，現任總理楊薩領導的政黨得票率排名第二，楊薩無緣連任第四任。

斯洛維尼亞國家電視台24日公布近九成開票結果顯示，「自由運動」得票率約三成四，排行第一；楊薩領導的「斯洛維尼亞民主黨 」支持度約二成四，排名第二。自由運動黨魁高洛伯可望成為斯洛維尼亞新總理。他因確診新冠肺炎隔離，透過直播對支持者表示：「我們的目標已達成，這場勝利使我們能讓國家恢復自由。」

55歲的高洛伯曾任國家能源公司總經理，去年秋季才進入政壇，政見是低碳排能源政策和更多民主。他競選期間就稱這次大選為「針對民主的公投」。高洛伯還告訴媒體，希望斯洛維尼亞「恢復西方國家導向」。

斯洛維尼亞「自由運動」黨魁高洛伯2日透過視訊與支持者慶祝國會大選勝選。高洛伯因確診新冠肺炎正在隔離。（路透）

63歲的楊薩是斯洛維尼亞政壇長青樹，2020年3月起第三度出任總理。極右派的他反移民，常在推特發表攻擊性言論，抨擊政敵和主流媒體，包括辱罵批評他的女記者是「妓女」；他還曾切斷國營媒體經費，與歐盟在新聞自由和法治問題起衝突。

他仰慕美國前總統川普，作風類似盟友匈牙利總理奧班。楊薩在第二任期才剛開始一年，於2013年因貪汙被判入獄，憲法法庭後來推翻有罪判決並下令重審，但因追溯期過沒有執行。

自2020年楊薩掌權以來，反對者不斷上街抗議，指控他利用疫情 打擊媒體自由和司法，並破壞法治。高洛伯今年1月成為綠黨黨魁，並將其更名為「自由運動」，就是建立在民眾對楊薩政權的不滿。