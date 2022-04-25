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日本北海道失事觀光船 失蹤26人中10人尋獲…全不治

編譯中心／綜合24日電
24日空拍圖顯示，知床半島頂端附近觀光船失聯海域。（美聯社）
24日空拍圖顯示，知床半島頂端附近觀光船失聯海域。（美聯社）

日本北海道一艘載有26人的觀光船「KAZU 1」，23日下午在知床半島外海通報將沉沒後失聯，海上保安廳24日證實其中10人死亡，包括7男3女。搜尋其他人的工作仍在進行。

NHK報導，截至稍早公布的最新搜救進度，失聯觀光船上26人共有10人被尋獲，但都沒有生命跡象，其中沒有孩童。這艘觀光船上載有包括2名兒童的24名乘客，另外還有1名船長與1名甲板員，總計26人在船上。

另據北海道新聞報導，這艘觀光船從斜里町宇登呂漁港出海，當地漁業協同組合相關人士表示，因為海象不佳所以無法前往事故現場協助搜救。一名漁民說，因為知道海象惡劣，大家出海後很快就決定放棄作業返港，「在這種情況下觀光船還是出港，我想可能有點太過魯莽」。

日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域通報進水後失聯，海上保安本部派直升機...
日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域通報進水後失聯，海上保安本部派直升機搜救。（美聯社）

綜合日媒報導，這次發生事故的北海道知床半島海域過去也曾發生過觀光船事故。 2005年6月，一艘觀光船航行到塔海域「觀音岩」附近時撞上礁岩無法航行，船上32人有26人分別受到輕重傷。2019年6月，一艘觀光船因為操舵失誤船體劇烈搖晃，造成37名乘客中6人跌倒受傷。 2021年6月，這次發生事故的觀光船也在出港後發生擱淺意外，船上23人無人受傷，也能自行返港。

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