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意指核武？北韓吹捧在金正恩領導下「軍力無敵」

編譯中心／綜合24日電
北韓官媒吹捧國家在金正恩領導之下達成了「世界無可忽視、沒人可以企及的無敵力量」。（路透）
北韓官媒吹捧國家在金正恩領導之下達成了「世界無可忽視、沒人可以企及的無敵力量」。（路透）

北韓準備迎接軍事紀念日之際，官媒今天吹捧國家在金正恩領導之下達成了「世界無可忽視、沒人可以企及的無敵力量」，顯然意指核子武器。

明天將是北韓人民軍建軍90周年，國際監督機構表示，北韓可能舉行閱兵大典，或再展示武器。北韓今年空前地連番試射彈道飛彈，而美國與南韓官員表示，跡象顯示北韓可能恢復核武測試，將是2017年以來首次。

官方通訊社「中央通信社」（KCNA）今天刊出的報導細數北韓軍事成就史，從1950至1953年與美國交手的韓戰、冷戰時期較小型的戰役，到2010年砲擊南韓延坪島之戰。

北韓官媒吹捧國家在金正恩領導之下達成了「世界無可忽視、沒人可以企及的無敵力量」。...
北韓官媒吹捧國家在金正恩領導之下達成了「世界無可忽視、沒人可以企及的無敵力量」。（路透）

中央通信社說，北韓軍方的攻守能力可「因應任何現代戰事」，盛讚金正恩「天才般的軍事思維、傑出的軍事指揮以及無可匹敵的英勇和膽識」，他的領導力讓北韓取得了「無敵的力量」。

北韓閱兵典禮上出現潛射彈道飛彈。（歐新社）
北韓閱兵典禮上出現潛射彈道飛彈。（歐新社）

數周來，商業衛星影像顯示北韓數以千計軍人在平壤市郊的操練場演練閱兵的行軍隊形。分析家原本預期北韓會在4月15日，也就是國父金日成110歲冥誕當天舉行閱兵大典，但當天北韓僅舉行了小型的列隊「行進」。

根據美國約翰霍普金斯大學美韓研究所（US-KoreaInstitute）經營的網誌 「北緯38度」（38 North），以及總部設在首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News），準備工作持續進行當中，顯示閱兵可能在明天的紀念日或這幾天舉行。

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