北海道船難有預兆？業者被爆天氣再爛都出航

北海道知床船難意外的業者，經常在天候不佳時勉強旗下觀光船出海，已發生多次事故的前科。（影片截圖）

日本 北海道知床地區在23日，觀光 船「KAZU 1」發生沉船事件。在船上的26位乘客當中，目前已經確定至少有10人死亡，其餘乘客則仍舊在搜救當中。而日本媒體也爆料，表示當事業者過去早已多次罔顧天象勉強出海，並且造成意外的前科，才會釀成這次的悲劇。

根據日本媒體「東京體育」報導，KAZU 1號在去年時，就曾有過船隻和海上漂浮物碰撞，造成3名乘客受傷的事件，另外也曾發生過在淺灘擱淺的狀況。且在今年2月時，就曾因為被拍到右舷船腹的部分中有裂痕，遭到其他船員們的批評。

23號出航當天，其實海上波浪相當劇烈，不少漁船都選擇回港不出，但業者為了賺觀光財，還是下令勉強出航。這也不是業者第一次在惡劣天氣下依然出海，連同行間都私下揶揄，稱不管天氣多糟都得出海的KAZU 1號，根本就是一台「潛水艇」。

而因為欠缺安全的工作環境，使得過去曾經任職於知床遊覽船的船長們，一個個都選擇離職。發生本次意外的現任船長豐田德幸，也曾於三周前在社群網站 上抱怨，表示自己「在黑心企業裡迷失了方向」，未料如今真的發生悲劇。

媒體按照業者「知床觀光船」的官網估算，本次的旅程一位乘客要價8800日幣（約68.4美元，孩童半價）。日本民間防衛協會理事金子富夫痛批，本次的悲劇「完全就是思慮不周的觀光行為。業者為了賺錢優先，公司上下無視行規而造成的事故」。

雖然日本航空自衛隊也出動參與搜救，然而已經錯過救援的第一時間，還有許多乘客下落不明。由於當時海水水溫不高，即使穿上救身衣，在海中落難太久仍有生命危險，相關單位仍不斷在全力搜救中，希望儘可能找到倖存者。