法國大選決選前 馬克宏、雷朋不管誰贏都寫下紀錄

法國總統馬克宏22日在西南部集會造勢。（美聯社）

法國24日舉行總統大選決選投票 ，除非雙方得票難分軒輊，否則最快在巴黎時間當晚8時投票結束、出口民調 揭曉後，世人就能知道法國是否出現首位女總統瑪蘅．雷朋，或是馬克宏 將成為席哈克2007年卸任15年以來首位連任成功的總統。

現任總統馬克宏享有10個百分點的民調領先差距，但五年前決選他可是以30個百分點大勝極右派的對手瑪蘅．雷朋。投票前夕，尚有11%的選民表示尚未決定投給誰。

依法22日為競選活動最後一日，馬克宏到法國南部的菲賈克造勢，10日的初選他在這個選區獲得最高票。雷朋則到法國北部的右派票倉拜票。相隔五年，馬克宏與雷朋二度對決，即使雷朋又輸，五年後她也才58歲，卻不必三度對上依法不得再連任的馬克宏。

法國極右派總統候選人雷朋22日在北部進行選前最後衝刺。（Getty Images）

在位五年，馬克宏被控是「富人的總統」且菁英導向掛帥；雷朋則被批評過於激進且經驗不足。不過，雷朋的支持率急起直追，讓某些外國領袖打破沉默。德國總理蕭茲、西班牙總理桑傑士和葡萄牙總理柯斯塔聯名在媒體投書，表示法國總統大選決選是「挺民主」和極右派「反民主」候選人的對決。

雷朋努力擺脫「親俄」標籤並與俄國總統普亭保持距離，普亭一直保持沉默，算是另類輔選。意識形態同屬極右派的匈牙利與波蘭總理，也都不吭聲。

另一方面，馬克宏22日表示，法國正將若干重型火砲送往烏克蘭，他告訴「法蘭西西部報」：「我們正在運交重要裝備，從米蘭（Milan，反戰車飛彈）到凱撒（Caesar，自走榴彈砲）都有。」法國國防部長帕利在推特上證實，法國將送出「若干凱撒大砲和數千枚砲彈」。

先前馬克宏曾遭質疑軍援烏克蘭的力道不夠，他顯然有意在投票前扭轉這一印象，並藉此對照出雷朋的親俄立場。