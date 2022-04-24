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日本觀光船沉沒北海道近海 26人包含孩童生死不明

編譯莊蕙嘉、羅方妤／綜合23日電
日本海上保安廳指出，一艘載著26人的日本觀光船KAZU 1當地時間23日下午1時15分，在北海道東北部知床半島近海沉船，船上26人生死不明。（歐新社）
日本海上保安廳指出，一艘載著26人的日本觀光船KAZU 1當地時間23日下午1時15分，在北海道東北部知床半島近海沉船，船上26人生死不明。（歐新社）

日本海上保安廳指出，北海道知床地區一艘觀光船「KAZU 1」23日下午約1時15分發出救援請求後失聯，載有24名旅客和2名船員的這艘船疑在知床半島附近沉沒。海上保安廳和航空自衛隊皆出動船隻和飛機搜索，迄23日晚間仍無消息。

日本NHK、產經新聞報導，北海道的第一管區海上保安本部指出，觀光船KAZU 1當天當地時間下午1時10分發出救援請求。船上共26人，包括兩名孩童，以及船長和甲板船員各一名，都有穿救生衣；但在低水溫情況下體溫會急速下降，約30分至一小時可能失去意識，預估可存活時間僅三小時。目前日本雖已是春季，但北海道水溫仍低，只有約攝氏5度。

來源：推特

日本首相岸田文雄得知觀光船沉船意外，已指示要盡全力救援，第一管區海上保安本部已派遣5艘巡邏船和2架飛機趕往現場。海保官員語帶悲痛說：「一直找不到船，必須盡快搜救。」

當地漁協指出，當時海象不佳，出海捕魚的船隻都已經在當天上午返港，日本氣象廳也在現場發布海浪和強風警告。觀光船沉沒的北海道道東海域是航空救援的空白地帶，當地風速達15公尺，入夜後搜救更形困難，連海保直升機都無法停留。

KAZU 1觀光船所屬公司官網指出，KAZU 1是小型遊船，最多可乘載65人。公司透露，KAZU 1當天航行計畫是當地時間上午10時從北海道斜里町宇登呂港出發，抵達知床半島頂端的知床岬之後折返，預計下午1時返回宇登呂港。

觀光 日本 岸田文雄

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