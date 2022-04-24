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老酒新瓶 法國極右國族主義策略轉型之路

中央社／巴黎2３日電

法國極右領袖瑪蘅．雷朋2度與馬克宏決戰總統大位，今年極右派得票率創新高，勢力再擴大。法國極右派歷史悠久，政經局勢動盪加上政黨策略轉型與選民結構因素，成功讓極右派吸收新血。

馬克宏與雷朋將於24日在總統大選第二輪投票一決高下。攤開法國總統大選首輪投票結果，法國分析家驚訝發現，今年三位政治光譜極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）、澤穆爾（Eric Zemmour）與杜邦艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）總得票率為32.28%，比2017年高出10個百分點，創下歷史新高。

法國向來奉行社會主義與階級、種族平等，講求資源重新分配和協助弱勢，但什麼樣的脈絡讓「極右」不再是令人「聞之色變」的代名詞，反而逐漸站穩腳步？為何國族主義影響力與得票率甚至再下一城？

滋養極右派的土壤

法國歷史學家維諾克（Michel Winock）曾說，法國極右派勢力就如同地下河流，偶爾出現但從未消失。作家巴雷斯（Maurice Barrès）和莫拉斯（Charles Maurras）在合著書中表示，只要出現社會與政治危機，極右翼就會再次匯聚，高舉民族主義並驅趕外來者，以「捍衛共和精神」。

法國30年代社會政治氛圍緊張，極右派趁機崛起，但不久便失勢。自第五共和成立以來，極左、左派、右派政黨都出現勢力消長，卻唯獨未見極右派，極右派在歷屆總統大選得票率也不超過5%。

直到1988年，極右派民族陣線（FN）創黨元老尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）在社會不安定、移民湧入、石油危機發酵等背景下再次崛起，一舉在大選首輪投票奪下14.38%得票率，從此擁有政治話語權。

2000年起，歐洲大陸刮起極右風潮，尚馬力．雷朋更於2002年跌破眾人眼鏡在總統大選中與席哈克（Jacques Chirac）進入第二輪決戰。

媒體分析，造成這些持「歐洲懷疑論」並敵視移民的政黨崛起的主因為「不安定性」。康乃爾大學專門研究歐洲民粹主義的教授貝雷辛（Mabel Berezin）表示，每個國家歷史不同，「但激進右翼成功的背後，都有與移民潮、恐怖主義或經濟不穩定有關的不安全性，無論是真實或感覺的」。

換言之，幾乎只要發生移民、難民相關的社會案件或攻擊事件，法國就會再次爆發排外情緒，讓極右派坐收發展養分。

選前極右派社團「法蘭西運動」（Action française）參與者奧德（Aude）說：「我們和幾世代的祖先擁有相同的事物：我們宣示的歷史、血脈、領土、傳承的價值」。而其最終目標，則是回歸君主制。

法蘭西運動最初源於1894年猶太裔法籍軍官遭誤控叛國罪的德雷富斯事件（Affaire Dreyfus），其後便爆發以保皇、反猶為名的法蘭西運動，引發10多年社會改造。1906年德雷富斯終獲平反。

另外，近十多年來歐盟逐漸壯大，法國成為歐盟第二大經濟體，每年資助歐盟大筆經費。一旦法國經濟疲軟，歐盟與歐元區就會再次成為極右派的箭靶。

雷朋在政見中就表明若當選，將減少每年法國對歐盟的50億歐元貢獻，把錢用來補助法國企業與農民。

再加上歐盟法與國內法優先問題仍有爭議，例如歐盟法院就因波蘭拒絕裁撤法官懲戒機制而開罰天價，也讓力行「法國優先」的極右派累積不滿能量。

極右派轉型策略：去妖魔化

尚馬力．雷朋領導的極右派還殘有先前「新秩序」（Ordre Nouveau） 運動時的種族優越、威權等新法西斯色彩，顯得非常極端、激進且具歧視性。2011年 他的女兒瑪蘅．雷朋接下黨魁大位後，便積極為政黨「去妖魔化」（dédiabolisation），重塑形象。

社會與時俱進，平權思想深植民心，雷朋因此把反猶太、種族歧視、歷史否定主義等爭議性言論視為禁忌。對於近年引發法國社會動盪的伊斯蘭，雷朋也非常小心地只鎖定「伊斯蘭基本教義主義」。

當然，並非每位政黨成員都認同雷朋，因此她還是會出現遭議論的發言。2015年，老雷朋就說納粹毒氣室只是一個「歷史小細節」，引發各界炮轟；雷朋本就與父親意見不合，這時更為了劃清界線，在委會員決議下強迫他退黨（但仍為榮譽主席）。

2017年，經歷多次恐怖攻擊後，雷朋在法國本土拿下28.4%得票率，創黨史新高，與馬克宏進入第二輪投票。2018年，雷朋繼續進行黨內改革，把國民陣線轉型為國民聯盟（RN），少了戰鬥意味，多了合作團結意象。

巴黎政治學院（Sciences Po）政治行為社會學專家梅爾（Nonna Mayer）分析，雷朋近年也積極轉向「社會主義」，打造社會國家路線，甚至發展出社會主義總統密特朗式的經濟政見，吸引部分隱性排外的左翼選民。

相對於傾菁英、資本的馬克宏，雷朋反而主打民生議題、幫中產和勞工喉舌。且為了顯得更親民，她還有各種與貓的合照，顯現「貓力」，深知選民（貓奴）心理，媒體牌打得漂亮。

極右派與右派的主要差異，在於雷朋反自由貿易與歐盟，認為開放市場導致法國產業外移、勞工失業，因此訴求在地經濟。然而2017年她的脫歐政策成為敗選主因之一，今年捲土重來，雷朋修正路線，表示不脫歐，但一切以法國優先。此舉也反映出雷朋在吸引選票上的策略演變。

連左派票倉也吸收？

光是靠移民議題無法累積支持度，經濟危機、精英政治等衝突及民眾不滿現況的情緒，更提供極右翼發展的肥沃土壤。

加上雷朋走民生社會主義，主打「減稅」、「加強社會福利」等政見，回應自黃背心運動以來的訴求，導致極左與極右在一些主張上逐漸靠攏。

極右派愛國黨（Les Patriotes）主席菲里波（Florian Philippot）是反馬克宏疫苗通行證大將，在他號召的10多次巴黎集會中，就不乏極左派大票倉的黃背心運動人士，極左與極右的部分「匯流」也是值得注意的現象。

因此，根據法國民調，原本投激進左翼梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）的選民中，有2至3成者表示在第二輪投票中寧願票投雷朋，也不願讓他們極度厭惡的馬克宏連任。

更令人意外的是，根據LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別者）雜誌Têtu 4月初公布的民調，LGBT選民中，竟有16%準備票投雷朋，而極右3人組在LGBT的總支持度也是高達30%，史無前例。

RN政黨內一直都有公開出櫃的政治人物，包括菲里波。社會學家勒柯爾（Maëlle Le Corre）表示，社會逐漸開放，恐同難獲支持。雷朋秉持「機會主義」，尋找友善女性主義與同性戀的新政治路線。加上雷朋藉自己性別，高舉女性主義，使自己「政治正確」，以吸引思想開明、都市、高學歷者選票。

西方性平開放價值恰巧支援雷朋反對激進伊斯蘭教義中男女不平等、恐同的論述，更讓雷朋反移民文化的主張變得理所當然。

美國性別社會學學者普爾（Jasbir K. Puar）就提出了結合同性戀與國族主義的「同性國族主義」（homonationalisme）概念－恐同不行，排外可以。不過，跨性別是被排除在雷朋論述之外的。

另外，在性別平權正常化的法國，部分LGBT族群已不把爭取權益視為最重要的戰場，反而關注更貼近生活的薪資、公衛等議題，這也是極右派能搶攻左翼票倉的原因之一。

卸下溫和形象，雷朋政策不改極端國族主義本質，政見內容仍是法國人優先、差別待遇、反移民等。曾訪台的法籍歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）就在推特上整理過去幾年國民聯盟在國會的表現，指其言行不一。

他寫道，「言論背後，要看行動和投票。我們知道他們做了什麼，也知道國民聯盟是什麼。雷朋可以跟全世界的貓合照，但什麼也不會改變。面對極右派，別說『兩個一樣爛』」。

24日法國大選決戰即將登場，極右派雷朋是否能在極右鐵票之外吸引左翼反馬克宏選民，將會是勝敗關鍵；而極右勢力在法國是否能持續「去妖魔化」地發展，也值得觀察。

歐盟 馬克宏 移民

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