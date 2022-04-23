我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

英女童15年前葡萄牙失蹤案 德國兒童性侵犯列正式犯嫌

編譯中心／綜合22日電
英國女童瑪德琳失蹤至今已將近15年。（美聯社）
英國女童瑪德琳失蹤至今已將近15年。（美聯社）

葡萄牙檢方宣布，在他們要求下，一名男子已在德國被認定為瑪德琳失蹤案的正式犯罪嫌疑人。英國女童瑪德琳失蹤至今已將近15年。

瑪德琳（Madeleine McCann）2007年5月3日，即將過4歲生日前幾天，在她們家位於葡萄牙魯茲海灘（Praia da Luz）的度假公寓失蹤。該案引發媒體熱烈追逐和空前國際尋人行動。

葡萄牙南部阿爾加維大區（Algarve）城鎮波爾蒂芒（Portimao）檢察官辦公室今天表示，那名男性已經被列為正式犯罪嫌疑人。

在此之前，德國警方2020年已經透露，本案頭號嫌疑人是一名兒童性侵犯，且已經在德國入獄，他們認為那名犯嫌已經殺害瑪德琳。

媒體報導稱，那名犯嫌是名為Christian B的戀童癖者，他涉嫌性侵一名愛爾蘭導遊，並因2005年在魯茲海灘性侵一名72歲美國人，而在德國北部監獄服刑。

在葡萄牙，正式犯罪嫌疑人尚未被起訴。在調查的某個階段，瑪德琳的雙親也曾被宣告為正式犯罪嫌疑人。

儘管英國和葡萄牙警方展開多方調查，但瑪德琳的屍體始終未被發現。

Christian B有包括性侵兒童在內的多項前科，且根據警方說法，他1995年到2007年間住在阿爾加維大區。

他在瑪德琳被擄走的地區打零工為生，也到飯店房間和度假公寓行竊。

瑪德琳失蹤時，這個德國人就曾被懷疑，但調查人員一直找不到他。

葡萄牙警方曾於2008年結案，但5年後又重啟調查。

德國 性侵 英國

上一則

金正恩捧文在寅批尹錫悅 專家：北韓離間南韓內部手段

下一則

俄國青年不想參戰…5個徵兵處接連遭縱火

延伸閱讀

未援烏重武器 德總理：避免北約和俄羅斯衝突升級

未援烏重武器 德總理：避免北約和俄羅斯衝突升級
顧及遊客感受 德國動物園為野豬普亭改名

顧及遊客感受 德國動物園為野豬普亭改名
用烏克蘭削弱俄國？ 土耳其控：部分北約成員盼戰事持續

用烏克蘭削弱俄國？ 土耳其控：部分北約成員盼戰事持續
勞郡公校性侵調查報告 法官支持不公開

勞郡公校性侵調查報告 法官支持不公開

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光