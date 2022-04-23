英女童15年前葡萄牙失蹤案 德國兒童性侵犯列正式犯嫌

英國女童瑪德琳失蹤至今已將近15年。（美聯社）

葡萄牙檢方宣布，在他們要求下，一名男子已在德國 被認定為瑪德琳失蹤案的正式犯罪嫌疑人。英國 女童瑪德琳失蹤至今已將近15年。

瑪德琳（Madeleine McCann）2007年5月3日，即將過4歲生日前幾天，在她們家位於葡萄牙魯茲海灘（Praia da Luz）的度假公寓失蹤。該案引發媒體熱烈追逐和空前國際尋人行動。

葡萄牙南部阿爾加維大區（Algarve）城鎮波爾蒂芒（Portimao）檢察官辦公室今天表示，那名男性已經被列為正式犯罪嫌疑人。

在此之前，德國警方2020年已經透露，本案頭號嫌疑人是一名兒童性侵 犯，且已經在德國入獄，他們認為那名犯嫌已經殺害瑪德琳。

媒體報導稱，那名犯嫌是名為Christian B的戀童癖者，他涉嫌性侵一名愛爾蘭導遊，並因2005年在魯茲海灘性侵一名72歲美國人，而在德國北部監獄服刑。

在葡萄牙，正式犯罪嫌疑人尚未被起訴。在調查的某個階段，瑪德琳的雙親也曾被宣告為正式犯罪嫌疑人。

儘管英國和葡萄牙警方展開多方調查，但瑪德琳的屍體始終未被發現。

Christian B有包括性侵兒童在內的多項前科，且根據警方說法，他1995年到2007年間住在阿爾加維大區。

他在瑪德琳被擄走的地區打零工為生，也到飯店房間和度假公寓行竊。

瑪德琳失蹤時，這個德國人就曾被懷疑，但調查人員一直找不到他。

葡萄牙警方曾於2008年結案，但5年後又重啟調查。