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金正恩捧文在寅批尹錫悅 專家：北韓離間南韓內部手段

編譯羅方妤／綜合22日電
南韓總統文在寅（右）與北韓領導人金正恩（左）2018年4月在兩韓邊界「板門店」南韓一側的和平之家舉行峰會，握手合影。（美聯社）
南韓總統文在寅（右）與北韓領導人金正恩（左）2018年4月在兩韓邊界「板門店」南韓一側的和平之家舉行峰會，握手合影。（美聯社）

南韓總統文在寅卸任前夕與北韓領導人金正恩互相致親筆信函，表示友好；但北韓官媒針對南韓候任總統尹錫悅發表具挑釁性的言論。專家分析，北韓此舉似乎是要煽動南韓保守派與自由派衝突，是北韓在南韓政權交替之際慣用策略。

文在寅20日向金正恩致親筆信寫道，為兩韓對話未能取得更大進展感到遺憾，但相信與金正恩已攜手為兩韓關係邁出堅實步伐，兩韓應採取更多措施及開展更多對話，希望美國與北韓對話早日重啟。

金正恩21日親筆回信寫道，雖然雙方努力未能達成心中所願，但兩韓簽署歷史性協議是不可磨滅的成就，也相信若持續努力，兩韓關係能發展到滿足朝鮮半島人民的期望。金正恩也高度肯定文在寅在兩韓關係的成就，稱將始終敬重文在寅。

南韓候任總統尹錫悅上任在即，卻被北韓官媒表具挑釁性的言論。專家認為，北韓此舉似乎...
南韓候任總統尹錫悅上任在即，卻被北韓官媒表具挑釁性的言論。專家認為，北韓此舉似乎是要煽動南韓保守派與自由派衝突。 （歐新社）

然而，其他北韓官媒同時針對南韓候任總統尹錫悅報導充滿挑釁性言論。

南韓智庫「峨山政策研究院」北韓分析家高明賢表示：「北韓顯然試圖激起南韓保守派和自由派衝突。」南韓「世宗研究所」北韓研究中心主任鄭成長也表示，北韓試圖凸顯文在寅綏靖政策與尹錫悅強硬態度的差異，以引發南韓內部衝突。

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