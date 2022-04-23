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英國會將調查「派對門」醜聞 強生堅持不退

編譯中心／綜合22日電

英國首相強生（Boris Johnson）面臨所屬保守黨（Conservative）國會議員嚴厲批評，以及他是否就「派對門」醜聞對國會撒謊而遭調查的尷尬局面。

中央社引述法新社報導，國會議員昨天同意成立一個國會委員會，就強生過去對下議院否認首相官邸在封城期間違反防疫法規引起公憤一事展開調查。

根據部長級官員守則，誤導國會通常只有下台一途，而強生堅持不會退讓下台。強生目前在印度展開2天訪問行程。

一旦倫敦警方完成調查及針對這起醜聞的內部報告完整公布後，英國國會責成的委員會將會展開調查。

在表決前的辯論中，強生所屬保守黨一些成員痛批他的作為，並表示不再支持強生。

警方先前證實對強生屬下開出數十張罰單後，強生上週成為首位因違法遭罰款的英國領袖，此後有愈來愈多黨內同志倒戈相向 。

「派對門」醜聞促使一名政務次長請辭，保守黨資深國會議員哈波（Mark Harper）本週稍早告訴國會，強生「不再…適合」擔任首相。

保守黨國會議員貝克（Steve Baker）今天似乎加入哈波的行列，指稱強生「現在早就該走人」並表示將支持調查。

另一名保守黨議員瓦拉格（William Wragg）也表示支持調查，指出下議院「可以是啞劇、鬧劇，無聊透頂」，但「總應該是相當誠實的」。

同黨議員曼格尼爾（Anthony Mangnall）表示，他無法原諒強生「誤導下議院」。

人在印度的強生堅稱他不會辭職，還打算出戰下次大選。英國很可能至少2年後才會舉行大選。

他告訴「天空新聞網」（Sky News）：「我明瞭人民的感受。」

不過他談及辭職負責一事說：「我不認為這麼做是對的。我決心要做的是確保我們的政策持續推行。」

英國 印度 封城

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