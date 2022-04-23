英國會將調查「派對門」醜聞 強生堅持不退

英國 首相強生（Boris Johnson）面臨所屬保守黨（Conservative）國會議員嚴厲批評，以及他是否就「派對門」醜聞對國會撒謊而遭調查的尷尬局面。

中央社引述法新社報導，國會議員昨天同意成立一個國會委員會，就強生過去對下議院否認首相官邸在封城 期間違反防疫法規引起公憤一事展開調查。

根據部長級官員守則，誤導國會通常只有下台一途，而強生堅持不會退讓下台。強生目前在印度 展開2天訪問行程。

一旦倫敦警方完成調查及針對這起醜聞的內部報告完整公布後，英國國會責成的委員會將會展開調查。

在表決前的辯論中，強生所屬保守黨一些成員痛批他的作為，並表示不再支持強生。

警方先前證實對強生屬下開出數十張罰單後，強生上週成為首位因違法遭罰款的英國領袖，此後有愈來愈多黨內同志倒戈相向 。

「派對門」醜聞促使一名政務次長請辭，保守黨資深國會議員哈波（Mark Harper）本週稍早告訴國會，強生「不再…適合」擔任首相。

保守黨國會議員貝克（Steve Baker）今天似乎加入哈波的行列，指稱強生「現在早就該走人」並表示將支持調查。

另一名保守黨議員瓦拉格（William Wragg）也表示支持調查，指出下議院「可以是啞劇、鬧劇，無聊透頂」，但「總應該是相當誠實的」。

同黨議員曼格尼爾（Anthony Mangnall）表示，他無法原諒強生「誤導下議院」。

人在印度的強生堅稱他不會辭職，還打算出戰下次大選。英國很可能至少2年後才會舉行大選。

他告訴「天空新聞網」（Sky News）：「我明瞭人民的感受。」

不過他談及辭職負責一事說：「我不認為這麼做是對的。我決心要做的是確保我們的政策持續推行。」