靖國神社春祭 日相奉納、逾百議員參拜 中、韓深表失望

日本靖國神社春祭，日本首相岸田文雄21日循往例供奉供品真賢木，不親自前往參拜。（路透）

日本靖國神社 昨、今舉行春祭，日本首相岸田文雄 昨天循往例供奉供品真賢木，不親自前往參拜。中國外交部發言人汪文斌說，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，並已進行嚴正交涉；韓國也「深表失望與遺憾」。

路透報導，岸田文雄在去年10月靖國神社秋祭時也曾供奉供品，他遵循先前日本領導人的成例，避免在春、秋祭期間親自前往靖國神社參拜，以免激怒中韓兩國。日本內閣官房長官松野博一婉拒談論此事。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，岸田上任首相前從未在靖國神社供奉過供品，他去年10月上任後，於同月的靖國神社秋祭時，循前首相安倍晉三、菅義偉的往例做法，供奉供品真賢木，但不親自參拜，這次春祭也採取同樣做法。

日本跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社的國會議員會」，今天有103名朝野政黨國會議員一起赴靖國神社參拜。此外，日本前首相安倍晉三和自民黨政務調查會長高市早苗則在昨天親自前往參拜，引發韓國抗議。

日本時事通信社報導，「大家一起參拜靖國神社的國會議員會」今天有103名國會議員一起赴靖國神社參拜，成員包括隸屬於執政黨自由民主黨、在野黨日本維新會、立憲民主黨等朝野政黨的議員。

其中包含執政黨自民黨的環境副大臣務台俊介、外務政務官三宅伸吾、選舉對策委員長遠藤利明、國會對策委員長高木毅等人。