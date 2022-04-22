法決選前最終辯 馬克宏、雷朋互貼親俄標籤

馬克宏。（美聯社）

法國將於24日舉行總統決選投票，兩名候選人20日參加選前唯一一場電視辯論會。爭取連任的總統馬克宏 抓住對手雷朋向俄國 銀行融資的爭議猛攻，甚至宣稱她支領俄國薪水；雷朋則宣稱當選後要禁止女性穆斯林戴頭巾。兩人唇槍舌劍，火花四射。

這是雷朋第三次參加總統大選，第二度進入決選。她排開本周其他行程，專心準備辯論會，以免重蹈五年前的覆轍。2017年總統大選電視辯論會時，雷朋被馬克宏的辯才逼得毫無招架之力，引用錯誤數據，還被鏡頭拍到狂翻小抄，支持度大跌後輸掉選舉。這次雷朋團隊要求電視台不可以拍太多特寫鏡頭。

雷朋。（美聯社）

澤倫斯基 表態挺馬克宏

辯論會舉行前，服刑中的俄國反對派領袖納瓦尼推文談到，雷朋領導的「國民聯盟」2014年向俄國銀行融資900萬歐元（約977萬美元），批評她和俄國政府走得太近，呼籲法國選民投給馬克宏。烏克蘭總統澤倫斯基也表示支持馬克宏連任。

馬克宏在辯論會中抓住這一點猛攻雷朋，他說：「妳依賴俄國政府、依賴普亭，妳和俄國對話時，就是在和妳的金主說話。」

雷朋激烈反駁指出，就是因為法國銀行都不願意貸款給她，才會轉而向俄國銀行借款，「我是個絕對且完全自由的女性」，並反指馬克宏也曾經在凡爾賽宮接待普亭。

她舉黃背心運動為例，批評馬克宏主政造成法國社會嚴重分裂。

雷朋另一主要政見是，強制穆斯林女性不可戴頭巾，稱此為「伊斯蘭分子強加的制服」。此外，她也宣稱若當選將終止「無秩序且大量的」移民，以免法國治安更敗壞。

法媒：雷朋難擔大任 馬克宏太傲慢

隔天的巴黎人報標題寫著「馬克宏攻，雷朋守」，左傾的解放報刊出斗大的雷朋照片，搭配標題「尚未能擔當大任」，但同時也批評馬克宏過於傲慢。

根據易普索20日民調，馬克宏支持度領先雷朋12個百分點。法國顧問公司Elabe於辯論會後的民調顯示，五成九觀眾支持馬克宏，支持雷朋者約三成九。

馬克宏若能連任，將是自2002年席哈克以來，首位成功連任的法國總統。