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澳國會大選首辯 2黨魁互批親中

編譯莊蕙嘉、周辰陽／綜合21日電
自由黨籍總理莫里森(右)和在野工黨黨魁艾班尼西舉辦首場黨魁電視辯論會。（路透）
自由黨籍總理莫里森(右)和在野工黨黨魁艾班尼西舉辦首場黨魁電視辯論會。（路透）

澳洲將於下月21日舉行國會選舉，20日舉辦首場黨魁電視辯論會。自由黨籍總理莫里森（Scott Morrison）和在野工黨黨魁艾班尼西（Anthony Albanese）就中國政策槓上，互批對方親中。此外，莫里森澳洲在會中針對身心障礙保險政策發言時，竟說自己「很幸運」沒生出身心障礙孩子，引發砲轟。

鄰近澳洲的太平洋島國索羅門群島，近日和中國正式簽署雙邊安全合作框架協議，成為辯論會中工黨砲轟聯合政府的火力集中之處。

一開始兩人握手寒暄，以名字彼此稱呼，氣氛看似輕鬆，但在談到中國時緊張升溫，互控對方親中。

莫里森說：「談到對抗中國時，他們都批評我太強硬，我還因為關閉邊境被稱作種族主義者。我這是在保護澳洲。我不明白的是，這麼重要的事發生時，為何你們站在中國那邊？」

莫里森的發言令艾班尼西非常不滿，他說：「總理說了令人無法接受的誣衊之詞。」他表示，國家安全議題不該用誣衊帶過，「事實是，我們都知道中國改變了。中國改變立場，在區域更激進也更活躍，我們需要了解及作出回應。」艾班尼西並諷刺莫里森抗中不力，無法阻止索羅門群島與北京簽署安全合作框架協議。

「慶幸」孩子沒障礙 莫里森為失言道歉

一位名叫凱瑟琳的選民在辯論會中提問關於全民身心障礙保險法案（NDIS）的未來，莫里森回答：「珍妮跟我很幸運，我們有兩個孩子，她們不用經歷這些。所以，對身心障礙兒童的家長，我只能試著了解您們對這些孩子的期望。我想，這就是全民身心障礙保險法案的美妙之處。」

莫里森的「很幸運」不當用詞立刻在社群媒體發酵，他一開始抨擊對手扭曲他的發言，後來還是表達歉意。

這場辯論會議題包括邊境政策、身障福利、醫療、平價住宅、國家改革等。根據觀眾投票結果，支持艾班尼西者有四成，莫里森三成五。

澳洲 保險 邊境

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