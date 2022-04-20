丹麥將增產天然氣、加快發展綠能 拒絕依賴俄能源

丹麥19日宣布將增加其在北海的天然氣開採量，減少對俄羅斯能源的依賴。圖為結合滑雪道、攀岩場、發電廠的多功能建築的哥本哈根CopenHill發電廠。（路透資料照片）

丹麥政府今天表示，將大幅增加可再生能源供應，並暫時擴大在北海的天然氣 田產量，以儘快擺脫對俄羅斯天然氣供應的依賴。

丹麥總理佛瑞德里克森今天在記者會上說：「我們將在一段限定的時間內，增加北海的天然氣產量。」「我們確信增加在北海的天然氣產量，比從普亭 購買天然氣要好得多。」丹麥氣候暨能源部長約根森也說，丹麥在北海的天然氣田產量可以增產多達25%。

丹麥目前有40萬個家庭仰賴天然氣。政府提出的計畫包括讓其中的半數在2028年前改用地區供暖系統，或是用電的熱泵。佛瑞德里克森也表示，「我們也需要讓其他國家獨立於俄國 的供應之外」。

俄羅斯總統普亭警告歐洲的「不友善」國家，除非以俄羅斯盧布支付購買俄國的天然氣款項，否則莫斯科將削減對這些國家的天然氣供應。普亭的上述作法是為了對抗歐盟因為俄國入侵烏克蘭，而對俄國實施的制裁。

丹麥政府也加快發展再生能源計畫，並稱將在2030年前，讓太陽能發電站及陸上風力發電廠的數量成長至目前的4倍，以及引進對企業排放徵收統一的碳稅。丹麥目前有半數電力來自風力發電。