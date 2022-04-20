英相官邸遭「間諜軟體」入侵、外交部也被駭 阿聯疑策畫

加拿大資安研究機構公民實驗室（Citizen Lab）18日表示，已對英國 官員示警，連接政府內部網路的電子裝置似乎感染以色列製造的間諜軟體，當中包括首相辦公室與外交部網路。英國政府發言人表示，並未經常性對安全事務發表評論。

路透報導，根據公民實驗室部落格發文，這種間諜軟體名為「飛馬 」（Pegasus），由以色列網路情報公司NSO集團開發。部落格文章稱：「我們證實於2020和2021年觀察到且告知英國政府，多起英國官方內部網路疑似遭飛馬軟體感染事件。」

公民實驗室通過監測網路流量和其他數位信號，監控NSO多個客戶控制飛馬軟體的伺服器時，發現英國電子裝置遭感染的證據。實驗室表示，他們認為針對首相辦公室的入侵可能是購買NSO軟體的阿拉伯聯合大公國客戶所為，入侵外交部駭客則來自其他國家，包括賽普勒斯、約旦和印度。

NSO發言人表示，這項指控「為虛假，且從技術和契約因素來看，不可能與NSO的產品有關」。賽普勒斯政府發言人則表示，當局「斷然否認」與這起事件有關。

飛馬軟體可以被用來遠端入侵蘋果iPhone，讀取手機 記憶體，或讓手機轉變為錄音裝置。

根據「紐約客週刊」（New Yorker）18日報導，英國國家網路安全中心曾調查與首相辦公室有關的駭客活動，技術人員檢驗多部手機是否有惡意軟體，但調查結果無定論。