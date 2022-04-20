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英相為派對門致歉 恐被調查「誤導國會」面臨下台

編譯中心／綜合19日電

英國首相強生今天針對「派對門」風波遭罰款向國會致歉，這是他因在疫情期間違反嚴格防疫規定而遭到警方開罰後，首次面對國會議員。國會議員將表決是否將他移送調查。

強生因為於2020年6月參加了一場為他舉辦的生日派對，在上周遭警方開罰。當時來自不同家庭的成員不被允許於室內聚會。強生今天對國會表示，承認自己犯了錯，要毫無保留地道歉，也將尊重警方的決定。

下議院議長霍伊爾將讓議員在後天進行表決，決定是否針對強生在違反防疫規定一事上誤導國會展開調查。

依據大臣行為準則，若是首相明知故犯誤導國會，應該下台。但相關提案不太可能過關，因為強生仍獲執政保守黨大部分議員支持，掌控國會多數優勢，但這項辯論將再度引來外界關注這個有損他領袖威望的議題。

上周被警方開罰後，強生曾說他不知道自己違規，但現在願意「謙虛」接受他違規的事實。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯曾告訴天空新聞網：「他（強生）告訴國會的是他自認為的真相。他當時不認為所作所為違反了防疫規定，但他也完全接受警方的觀點。警方的看法有所不同。」

民調公司JL Partners為「泰晤士報」進行民調，調查約2000名受訪者，要求他們對強生的行為給出簡短評語，結果有高達72%評語為負面，僅16%為正面。民眾給出最多的評語是「騙子」。

防疫 民調 英國

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