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4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

聯合新聞網 / 綜合報導
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

野生動物就算是棲息在保育區，也可能遭逢許多來自人類的威脅。日前一則駭人聽聞的新聞在網路上瘋傳，四名飢渴難耐的男子竟闖入動物保護區，輪流性侵園區內一隻長約140公分的孟加拉巨蜥，還拿出手機拍下全部過程，之後倉皇逃離現場，整起事件太令人髮指，後來這4名男子已經遭逮捕，恐面臨7年刑期。

綜合媒體報導，印度馬哈拉什特拉邦官員於13日時表示，西高止山脈老虎保護區(Sahyadri Tiger Reserve (STR) in Maharashtra)內的監視錄影器拍到有4名男子半夜闖入，本來以為是來竊取動物，結果竟是輪流性侵一隻長約140公分的孟加拉巨蜥(Bengal monitor lizard)，警方搜查時還在4名男子的手機中搜出「人獸全程影片」，且不只孟加拉巨蜥受害，連豪豬、兔子及鹿等動物都慘遭性侵。

這起事件之所以會被揭露，原因是因為該保護區內有多達290多台監視錄影器，日前野生動物巡護員發現有其中一台攝影機不見，另外幾台監視器則拍到有男子入侵園區並攜帶槍枝、甚至破壞監視錄影器，保護區主任拉德卡(Nanasaheb Ladka)著手調查後，這起性侵案件才被揭發。員工發現四名男子的行徑後立刻報警，其中一名男子來不及逃走當場落網，另外三名男子也陸續在附近的村子裡面被逮捕，並搜出作案用的手槍及錄影用的手機。

目前四名性侵孟加拉巨蜥的男子都已經遭到逮捕，審理此案的當地官員痛批這四人「變態至極」，該新聞報導出來後也不少網友在社群網站上怒罵，表示這四名男子「簡直不是人」、「已經不知道該說什麼好了」，四名男子的照片也在日前被公開出來在網路上瘋傳。目前印度林業部門已經在3月31日依《野生動物法》起訴四人，罪名是非法闖入保護園區，孟加拉巨蜥也是法規中的保護物種，若罪名成立四人都將面臨七年有期徒刑。

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