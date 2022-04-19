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朝試射新型飛彈 專家：目標南韓首都圈

編譯中心／綜合18日電
北韓16日發射的新型戰術導向武器，是以首爾首都圈為主要攻擊目標的小型化短程彈道飛彈。（歐新社）
北韓16日發射的新型戰術導向武器，是以首爾首都圈為主要攻擊目標的小型化短程彈道飛彈。（歐新社）

南韓航空大學教授張泳根18日說，北韓16日發射的新型戰術導向武器，是以南韓首都圈為主要攻擊目標的小型化短程彈道飛彈。這是可以齊射的近程及短程彈道飛彈。

張泳根指出，北韓試圖對現有的伊斯坎德（Iskander）飛彈「KN-23」彈道飛彈進行多種改良。從北韓發出的照片來看，使用四根發射管的多管火箭炮一連發射四枚彈道飛彈。

張泳根認為，新型武器的設計未具有不規則機動性，北韓可能企圖將KN-23改良成低空飛行，以規避雷達探測的近程飛彈，突破南韓的飛彈防禦系統。據探測，此次試射的新型戰術導向武器的射程110公里，高度可達25公里。

張泳根預測，北韓將結合新型戰術導向武器，推進核彈頭小型化與輕量化，全面研發戰術核武器。

張泳根還表示，考量到核彈頭重量，以往推測北韓大概只有「蘆洞」飛彈可以攜帶，但在2019年全面研發固體燃料新型戰術飛彈後，北韓相繼成功試射KN-23與KN-24等，發射可靠性有長足進步，今後實現核彈頭小型化、輕量化後，上述戰術飛彈也可搭載核彈頭，屆時南韓將面臨直接的核威脅。

北韓今年多次試射飛彈，外界關注北韓可能重啟核試驗，朝鮮半島情勢看似一觸即發，不過，梨花女子大學教授朴元坤認為，拜登政府至今對朝鮮半島問題既無明顯進展、也沒有特別積極對策；平壤當局也不似過去在意南韓大選、美國北韓特使訪韓，甚至拜登可能訪韓等周邊環境的變化，而是專注於為邁向「完美的擁核國」所制定的時間表。 

北韓近期頻頻試射飛彈，日本茨城縣土浦市航空自衛隊分屯基地今天演練部署攔截飛彈的地上配備型愛國者3型飛彈（PAC-3），約有20名隊員進行演練。

北韓 南韓 核彈

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