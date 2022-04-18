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民調66%極左翼選民不支持馬克宏 法大選寧願投廢票

編譯中心／綜合17日電

法國總統馬克宏將與極右派挑戰者瑪蘅．雷朋，在總統選舉第二輪投票決勝負；但據調查顯示，極左派候選人梅蘭雄的支持者大多表明決選當天他們不去投票或是將投廢票。

馬克宏是支持歐洲聯盟的中間派， 2017年大選第二輪投票同樣由他和雷朋對決，不少選民不願雷朋掌權而投他，讓他輕易擊敗雷朋。不過馬克宏這次面臨嚴峻挑戰，他和雷朋都迫切希望吸引梅蘭雄的支持者。梅蘭雄在4月10日第一輪投票拿下約22%、770萬選票，排名第三。

梅蘭雄呼籲支持者不要投票給雷朋，但也未表態挺馬克宏，他說他的黨將舉行公眾諮詢，協助指引那些支持他的人。根據IPSOS-Sopra-Steria在16日發布民調，梅蘭雄的支持者中，34%說會在決選支持馬克宏，30%說支持雷朋，另有36%未決定。

不過根據今天所公布的內部諮詢結果，大約21萬5000名參與者中，超過66%的人表示將不去投票、投空白票或無效票；略超過33%的人說他們會投給馬克宏。調查中並無投票給雷朋的選項。

梅蘭雄的競選團隊在網站寫道：「諮詢結果並不是命令投票給任何人…每個人都能從中得出結論，並按他們認為合適的作法去投票。」

數十年來，來自所有各派的選民會形成「共和陣線」，團結支持某一位主流候選人，讓極右派無法取得政權。但馬克宏時而惱人的行事風格及偏右的政策，令許多選民大失所望，恐怕無法指望可以自動獲得那些選民的支持。

不過民間仍針對反極右派發起活動，16日在法國30城市都有由工會號召的反極右集會，示威者呼籲共組聯合陣線，阻撓雷朋當選。法國內政部估計有近2.3萬人參與，籌辦方則稱約達15萬人出席。

投票 馬克宏 民調

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