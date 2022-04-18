瑞典反移民極右派燒可蘭經 爆發警民衝突 1周內12警受傷

瑞典反移民者與支持移民者連續3天在不同地點發生衝突，17日晚在南部馬爾默附近有示威者燒車。（Geetty Images）

瑞典 近日發生一連串反穆斯林移民 示威。東部城市諾庫平警方17日表示，南部一個極右翼團體計畫在16日深夜公開焚燒古蘭經文本，反對者也到場示威；雙方發生衝突，過程中有人投擲石塊、燒汽車和垃圾箱，騷亂直到17日凌晨才平息，3人在衝突中意外遭到警察 打傷。

極右翼政黨「強硬路線」（Stram Kurs）主張反移民和反伊斯蘭教，近日該黨計畫公開焚燒古蘭經，引來反對者並發生衝突。瑞典警方聲明：「員警開了數槍以示警告。3人疑似被跳彈擊中，目前正就醫接受治療」，3名傷者皆已遭到警方逮捕，傷勢嚴重程度不明。

警方稱，在約150名示威者中，有4人因向警員投擲石塊、對車輛縱火而遭逮捕。

今天在諾庫平發生的衝突是4天內的第2次。14日在瑞典東部林雪平的反移民者進行活動，與支持移民者爆發衝突，導致3名警察送醫，2人被捕。15日在瑞典中部厄勒布魯也發生類似衝突，至少9名員警受傷。

伊拉克外交部宣布於今日召集瑞典駐巴格達外交人員，並警告此事可能會對「瑞典與穆斯林、阿拉伯國家以及歐洲穆斯林社區之間的關係，產生嚴重影響。」

「強硬路線」由瑞典籍的丹麥律師帕盧丹於2017年創立，帕魯丹打算參加9月的瑞典國會選舉，但目前尚無足夠數量簽名確保他有資格參選，因此他近日在瑞典「巡迴」，四處訪問擁有大量穆斯林人口的社區，並在當地刻意公開燒毀可蘭經。