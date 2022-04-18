尹錫悅盼改善日韓關係 派磋商團赴日談2國歷史爭議

南韓總統當選人尹錫悅（左）將派遣政策磋商團訪問日本。（歐新社）

南韓 總統當選人尹錫悅的發言人今天表示，24日至28日將派遣政策磋商團訪問日本 。尹錫悅3月9日勝選，將於5月10日宣誓就職，4月上旬他派顧問團訪美。

日本產經新聞報導，即將訪日的政策磋商團以國會副議長鄭鎮碩為團長，還有尹錫悅的外交智囊、外交官出身者等在內，一行共7人。其中，首爾大學國際研究生院教授朴喆熙是本月初派往美國的顧問團成員，可能將美韓之間磋商的內容轉達給日方知曉。

日本時事社報導，政策磋商團訪日期間預定與日本外務省、政黨、財界等相關人士交換意見。

尹錫悅的發言人表示，此行將與日本磋商有關尹錫悅就任總統後的韓美日合作的相關政策。期待協商對北韓 政策，也就韓日之間懸而未決的問題奠定解決的基礎。

報導說，尹錫悅懷有強烈意願來改善對日關係，將透過政策磋商團向日本重申改善日韓關係的意向。政策磋商團與日方交談的話題可能涵蓋日本政府參加5月10日尹錫悅總統就職典禮的來賓、二戰時期的前徵用工（日本企業強徵南韓勞工）等問題的解決對策。

因二戰時期的前徵用工訴訟問題、慰安婦問題，日韓關係正處於二戰後最差的情況。